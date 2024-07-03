Апеляційний суд залишив Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Народний депутат України Микола Тищенко. Фото: Новини.LIVE

Апеляційний суд міста Києва вирішив залишити народного депутата Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом. Він намагався оскаржити запобіжний захід, який було обрано 25 червня.

Про це повідомляє Hromadske із зали суду у середу, 3 червня.

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Запобіжний захід Тищенку

Адвокати стверджують, що підозра Тищенку не має належного обґрунтування, однак прокурор заперечує це, вказуючи на відсутність контраргументів від захисників. Він також додав, що нардеп та його адвокати наполягають на тому, що парламентар діяв в межах Тимчасової слідчої комісії при Верховній Раді, але не надали жодних документів щодо його чинності та відносин з ботофермами та колцентрами.

Тищенко стверджував, що він подавав заяви до правоохоронців про перевірки адрес у Дніпрі, за якими начебто здійснювалось шахрайство. Він зазначив, що прибув до міста після того, як суд вже виніс рішення про проведення обшуків.

Запобіжний захід Тищенку триватиме до 23 серпня.

Нагадаємо, 20 червня, чоловіки у військовій формі, охоронці Тищенка, напали на добровольця та колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова.

Після цього нардепу повідомили про підозру за затримання військового проти його волі. А під час обшуків у його квартирі було знайдено готівку в різних валютах, розфасовану по пакетах та сумках.

Згодом Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нардеп відреагував на рішення суду.