Тищенко заявил о закрытии огромной ботофермы в Киеве и пригрозил другим

Народный депутат Николай Тищенко. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 21 декабря, народный депутат Николай Тищенко заявил о закрытии крупной мошеннической ботофермы в центре Киева. Она располагалась по адресу улица Дегтяревская, 21г.

Об этом сообщил Николай Тищенко.

Читайте также:

В Киеве закрыли крупную ботоферму

"Просто сейчас ВСК "Нацресурс" вместе с Национальной Полицией успешно закрыли огромную мошенническую ботоферму в Киеве по адресу ул. Дегтяревская, 21Г", — написал Тищенко.

Отмечается, что ботоферма размещалась на четырех этажах, ее общий объем составлял 4000 квадратных метров.

"Обращаюсь ко всем руководителям ботоферм, рашистских ДРГ: в глаза вам смотрю! Готовьтесь, мы едем за вами!" — подчеркнул Тищенко.

Напомним, ранее Тищенко подчеркнул, что его команда сейчас работает над тем, чтобы ликвидировать все ДРГ, организованные покойным Ильей Кивой. Среди них, как говорит депутат, известны фамилии, которые на сегодняшний день имеют мощный политический, экономический и финансовый ресурс.