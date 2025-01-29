Авария на ЧАЭС — как советская власть пыталась скрыть правду

Парад в Киеве 1 мая 1986 года. Фото: ЦДКФФА Украины им. Г.С. Пшеничного

В апреле 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции на Киевщине. Это стало крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Однако на момент трагедии руководство СССР сразу отнесло информацию к категории секретной и замалчивало реальные последствия взрыва.

Об этом говорится на сайте Украинского института национальной памяти.

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Правда, которую скрывали о Чернобыле

26 апреля на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв. КГБ в Киеве одним из первых прислало сообщение об ограниченном выходе абонентов на международные линии связи ради "распространения ложных и панических слухов". 27 апреля из Припяти и окружающих населенных пунктов начали эвакуировать людей, однако советская власть замалчивала правду о том, что произошло.

Геликоптер над Чернобыльской АЭС. Фото: ACC

СМИ распространили такую информацию, которую им разрешили. Так, 28 апреля в 21:00 в телепрограмме "Время" кратко сообщили об аварии на ЧАЭС и успокоили людей. Мол, пострадавшим оказывается помощь, а ситуация контролируется. Уже на следующий день в Киеве вышло распоряжение от КГБ о "прекращении распространения провокационных и панических слухов". Так, на предприятиях и организациях искали "говорунов" и проводили с ними "предупредительные беседы".

Люди с плакатом в поддержку власти на фоне ЧАЭС. Фото: ACC

Авария на ЧАЭС произошла перед Днем солидарности трудящихся. Цинизм власти поражал — несмотря на то, что ветер гнал радиоактивное облако на Киев, Кремль отдал приказ провести парад в городе.

"Он должен был стать маркером для мирового сообщества о том, что ситуация контролируется, люди в безопасности и чувствуют себя защищенными, а западные СМИ, распространяя ложную информацию о колоссальных разрушениях и тысячах жертв в результате аварии, стали частью пропагандистской войны. Кадры улыбающихся киевлян, шагающих по центру города, должны были транслировать послание всем — партия контролирует ситуацию", — написал Сергей Плохий в книге "Чернобыль. История ядерной катастрофы".

Спасатели надевают спецкостюмы. Фото: ACC

1 мая тысячи киевлян вышли на Крещатик. Уже утром 3 мая 911 пациентов с симптомами радиационного поражения были госпитализированы. На следующий день в больницы попали еще 1345, среди которых — 330 детей. Отделения больниц в Киеве были переполнены. Диагнозы людей тщательно скрывали, чтобы не показывать масштабы трагедии. В историях болезней пациентов с признаками "лучевой болезни" указывали диагноз "вегетососудистая дистония".

Люди с плакатами на демонстрации в Киеве, 1986 год. Фото: Big Kyiv

Скрытие правды о ЧАЭС от мира

Советская власть уже имела опыт сокрытия техногенных катастроф. Однако в случае с аварией на ЧАЭС, масштабы и последствия были чрезвычайно велики. Именно это разрушило старания СССР скрыть правду.

Первой на повышение уровня радиации в воздухе отреагировала Швеция. От Советского Союза начали требовать объяснений. Комитет государственной безопасности в Киеве получил от Москвы указания о том, что именно можно и нужно говорить об аварии на ЧАЭС. Причиной должен был стать исключительно человеческий фактор, а не технологические и конструкторские недостатки.

Разрушенный реактор АЭС. Фото: ACC

Уже 29 апреля эксперты из ЦРУ в отчете назвали аварию на ЧАЭС самой страшной ядерной катастрофой в истории человечества. Подчеркнули, что слухи о тысячах погибших и пострадавших небезосновательны. Администрация США предложила свою помощь. Зато советская пропаганда откликнулась рядом публикаций в прессе о ядерных авариях за рубежом. Власти убеждали, что не все так плохо, как это пытается представить западная пресса.

Спасатели тушат пожар на АЭС. Фото: ACC

Мир все же стремился получить правду о последствиях аварии на ЧАЭС. Лидеры Большой семерки призвали Правительство СССР безотлагательно предоставить всю информацию. Кроме того, состоялись визиты иностранных дипломатов в Киев. Однако их перемещение тщательно контролировали, за журналистами также постоянно следили. Советская власть готова была пожертвовать жизнями тысяч невинных людей, лишь бы не показать себя в плохом свете.

Напомним, Чернобыльская зона получит дополнительное финансирование. На заседании Ассамблеи стран-вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля объявили о предоставлении около 7 млн евро.

Ученые установили, что радиация не повлияла на генетику собак, брошенных в Чернобыле после катастрофы 1986 года. Напротив, они продемонстрировали удивительную генетическую устойчивость.