Собаки в Чорнобилі не зазнали мутацій від радіації — нові дослідження

Пес біля Чорнобильської атомної електростанції. Фото: УНІАН

Собаки, покинуті в Чорнобилі після катастрофи 1986 року, продемонстрували дивовижну генетичну стійкість, попри тривале перебування в радіоактивному середовищі. Дослідники, вивчаючи дві популяції цих тварин — біля Чорнобильської АЕС та в покинутому місті Чорнобиль, — встановили, що радіація не вплинула на їх генетику.

Про це повідомляє ZME Science.

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У ході дослідження були зібрані та проаналізовані зразки крові 171 собаки. Вчених цікавили дві популяції собак, зокрема перша піддослідна група "проживала" навколо атомної електростанції в Прип’яті, а інша – у сусідньому покинутому місті Чорнобиль.

Дослідники очікували знайти значні генетичні мутації через вплив радіації, важких металів та інших забруднювачів. Однак результати показали, що генетичні профілі собак у зоні відчуження не відрізняються суттєво від популяцій собак у сусідніх країнах, таких як Польща чи Росія, де радіоактивне забрудення відсутнє.

Науковці дійшли висновку, що радіація не є основним чинником генетичних змін, хоча не виключають можливості, що тварини, які вижили, мали генетичні особливості, що сприяли адаптації.

Собака в Чорнобильській зоні відчуження. Фото: УНІАН

Чорнобильська зона відчуження стала притулком для дикої природи: тут прекрасно себе почувають вовки, кабани та інші тварини. Собаки, як домашні тварини, які вижили в таких умовах, стали важливими об’єктами досліджень. Науковці наголошують, що їхній приклад може допомогти краще дослідити наслідки хронічного опромінення для людей, які працюють або живуть у забруднених середовищах.

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVE писали про те, як радянська влада влаштувала ілюзію "відкритості" перед громадянами про катастрофу на ЧАЕС.

Тим часом розробники української гри про Чорнобильську зону S.T.A.L.K.E.R. 2 заінтригували анонсом оновлення.