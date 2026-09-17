Ткаченко объяснил, как будет работать страхование военных рисков

Тимур Ткаченко. Фото: Facebook/Тимур Ткаченко

Киевскую область включили в перечень территорий повышенного риска. Как пояснил председатель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, это решение не предусматривает новых ограничений или изменений в правилах повседневной жизни людей, а в первую очередь касается поддержки бизнеса. По его словам, Киевская область остается одним из ключевых экономических регионов Украины.

Об этом Ткаченко написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Что изменится для бизнеса Киевской области

Глава КОВА отметил, что в области работают тысячи предприятий, создаются рабочие места, уплачиваются налоги и производится продукция. В то же время бизнес работает в условиях постоянной военной угрозы и риска повреждения имущества в результате вражеских атак.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Именно поэтому на Киевскую область распространяется государственная программа страхования военных рисков. Она должна стать дополнительным инструментом поддержки предпринимателей и защиты их активов.

Ткаченко отметил, что бизнес получит возможность страховать имущество от военных рисков, а также получать государственную компенсацию части стоимости страхования. Максимальный размер компенсации для одного предприятия в год увеличили с 3 до 5 млн грн.

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Также расширяется перечень имущества, которое можно застраховать. В частности, речь идет о топливе, транспорте для его перевозки и хранения. По словам Ткаченко, это даст предпринимателям возможность продолжать работу даже в условиях высоких рисков для безопасности. В то же время поддержка бизнеса должна способствовать сохранению рабочих мест, поступлений в бюджеты общин и стабильной работе экономики Киевской области.

Как сообщали Новини.LIVE, российские атаки все чаще наносят ущерб предприятиям, складам, логистическим центрам и топливным объектам, из-за чего бизнес несет значительные убытки и вынужден приостанавливать работу. Правительство расширило программу страхования военных рисков и упростило условия получения компенсаций, чтобы предприниматели могли быстрее восстанавливаться после ударов.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 сентября Тимур Ткаченко анонсировал создание новой системы помощи людям, пострадавшим от вражеских обстрелов. В каждой общине области планируется внедрить четкие алгоритмы действий, чтобы спасатели, коммунальщики и волонтеры могли быстро расчищать завалы и доставлять гуманитарную помощь.