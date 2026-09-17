Ткаченко пояснив, як працюватиме страхування воєнних ризиків

Тимур Ткаченко. Фото: Facebook/Тимур Ткаченко

Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику. Як пояснив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, це рішення не передбачає нових обмежень чи змін у правилах повсякденного життя людей, а насамперед стосується підтримки бізнесу. За його словами, Київщина залишається одним із ключових економічних регіонів України.

Про це Ткаченко написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Що зміниться для бізнесу Київщини

Очільник КОВА зазначив, що в області працюють тисячі підприємств, створюються робочі місця, сплачуються податки та виробляється продукція. Водночас бізнес працює в умовах постійної воєнної загрози та ризику пошкодження майна через ворожі атаки.

Пост Ткаченка. Фото: скриншот

Саме тому на Київську область поширюється державна програма страхування воєнних ризиків. Вона має стати додатковим інструментом підтримки підприємців та захисту їхніх активів.

Ткаченко зазначив, що бізнес отримає можливість страхувати майно від воєнних ризиків, а також отримувати державну компенсацію частини вартості страхування. Максимальний розмір компенсації для одного підприємства на рік збільшили з 3 до 5 млн грн.

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Також розширюється перелік майна, яке можна страхувати. Зокрема, йдеться про пальне, транспорт для його перевезення та зберігання. За словами Ткаченка, це дасть підприємцям можливість продовжувати роботу навіть за високих безпекових ризиків. Водночас підтримка бізнесу має сприяти збереженню робочих місць, надходжень до бюджетів громад та стабільній роботі економіки Київщини.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські атаки дедалі частіше завдають шкоди підприємствам, складам, логістичним центрам та паливним об’єктам, через що бізнес зазнає значних збитків і змушений зупиняти роботу. Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків та спростив умови отримання компенсацій, щоб підприємці могли швидше відновлюватися після ударів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 вересня Тимур Ткаченко анонсував створення нової системи допомоги людям, які постраждали від ворожих обстрілів. У кожній громаді області планують запровадити чіткі алгоритми дій, щоб рятувальники, комунальники та волонтери могли швидко розбирати завали й доставляти гуманітарну допомогу.