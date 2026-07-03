Ткаченко обвинил подчиненных Кличко в препятствовании работе КМВА

Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что подчиненные мэра Киева Виталия Кличко якобы препятствуют работе Ситуационного центра КГВА. По его словам, причиной стал отказ офицеру центра в доступе к внутренней парковке здания КГГА.

Об этом сообщил Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Ткаченко заявил о препятствиях в работе Ситуационного центра

По словам главы КМВА, офицеру Ситуационного центра, который координирует информацию о последствиях российских атак и взаимодействует с ГСЧС, полицией, военными и другими службами, отказали во въезде на внутреннюю парковку КГГА.

Ткаченко подчеркнул, что речь идет об оперативной службе, сотрудники которой часто прибывают на работу в ночное время, поэтому возможность быстрого доступа к зданию важна для выполнения служебных обязанностей.

Начальник КМВА утверждает, что решение связано не с организацией работы парковки, а с конфликтом между городскими властями и военной администрацией.

В то же время он заявил, что отдельные парковочные места, по его словам, остаются закрепленными за бывшими чиновниками, хотя они уже не работают в городской администрации.

Заява Тимура Ткаченка. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Напомним

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о системных препятствиях в принятии управленческих решений в столице. Он обвинил мэра Киева Виталия Кличко в политическом давлении и саботаже. По его словам, это якобы привело к срыву выполнения задач, нарушению законодательства и снижению доверия со стороны бизнеса.

Новини.LIVE сообщали, что после российских обстрелов жителям Киева следует более внимательно относиться к качеству воздуха, поскольку токсичные продукты горения могут негативно влиять на здоровье. Наиболее уязвимыми к такому загрязнению являются дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Новини.LIVE информировали, что в Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательные работы в девятиэтажном жилом доме, разрушенном в результате массированной российской атаки. В настоящее время на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.