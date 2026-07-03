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Главная Киев Врач объяснил, как защититься от загрязнённого воздуха после обстрелов

Врач объяснил, как защититься от загрязнённого воздуха после обстрелов

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 21:19
Загрязнённый воздух после обстрелов: врач объяснил, как защитить здоровье
Киев после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

После российских атак жителям столицы следует быть особенно внимательными к качеству воздуха, ведь токсичные продукты сгорания могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Больше всего рискуют дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал врач-пульмонолог Ростислав Любевич.

Чем опасен загрязнённый воздух

По словам врача, после пожаров, вызванных российскими обстрелами, в воздухе могут накапливаться токсичные и канцерогенные вещества, которые негативно влияют на организм.

Он отметил, что вдыхание загрязнённого воздуха может спровоцировать обострение бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни лёгких и других респираторных заболеваний.

Как защитить себя

Ростислав Любевич рекомендует по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми и пользоваться кондиционерами, оснащенными фильтрами.

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Если же выхода на улицу избежать невозможно, врач советует использовать респираторы или защитные маски. Кроме того, важно поддерживать водный баланс, а после дождя тщательно мыть овощи и фрукты.

Когда обращаться к врачу

Пульмонолог подчеркивает, что после пребывания на улице не стоит игнорировать такие симптомы, как слезотечение, першение в горле, одышка или навязчивый кашель.

В случае их появления он рекомендует как можно скорее обратиться к семейному врачу или пульмонологу, чтобы своевременно получить медицинскую помощь.

Новини.LIVE сообщали, что в Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательную операцию в девятиэтажном доме, разрушенном в результате массированной российской атаки. В настоящее время на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Новини.LIVE писали, что в Киеве и Киевской области ухудшилось качество воздуха. Это связано с пожарами в экосистемах региона, а также с продуктами горения, оставшимися после российских обстрелов.

Киев экология война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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