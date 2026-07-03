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Главная Киев В Дарницком районе столицы завершили поисковые работы после удара РФ

В Дарницком районе столицы завершили поисковые работы после удара РФ

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 16:32
В Киеве завершили поиски людей под завалами девятиэтажного дома
Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС

В Дарницком районе Киева завершились поисково-спасательные работы в девятиэтажном жилом доме, который был разрушен в результате массированной российской атаки. В дальнейшем на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Результаты поисково-спасательной операции в Дарницком районе

По информации спасателей, из-под завалов разрушенного многоэтажного дома извлекли тела 10 погибших. Всего в результате российского обстрела столицы погибли 30 человек.

В Дарницком районе столицы завершили поисковые работы после удара РФ - фото 1
Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

В то же время работы по ликвидации последствий атаки продолжаются ещё на трёх участках в Дарницком районе. Там специалисты продолжают демонтаж аварийных конструкций и очистку территории от строительного мусора.

В Дарницком районе столицы завершили поисковые работы после удара РФ - фото 2
Разбор завалов. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что спасатели и коммунальные службы продолжают работать на местах разрушений, чтобы как можно быстрее устранить последствия очередного российского удара по столице.

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Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве и Киевской области ухудшилось качество атмосферного воздуха. По данным ГСЧС, причиной стали масштабные пожары в экосистемах региона, а также остатки продуктов горения после недавних российских обстрелов.

Как сообщали Новини.LIVE, после массированной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля в больницах остаются пострадавшие взрослые и дети. По словам медиков, состояние части госпитализированных удалось стабилизировать, однако несколько человек до сих пор числятся без вести пропавшими.

Киев ГСЧС атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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