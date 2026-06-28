Ткаченко поддержал установку памятника Мазепе и раскритиковал идею Кличко

Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко поддержал решение об установке памятника гетману Ивану Мазепе на бульваре Тараса Шевченко в центре столицы. Он подчеркнул, что такие символы должны быть приоритетом для городского пространства.

Об этом Ткаченко написал в своей социальной сети, передает Новини.LIVE.

Позиция Ткаченко по поводу памятника Мазепе

По словам чиновника, Мазепа является важной фигурой украинской истории, символизирующей борьбу за государственность.

"В центре Киева должен стоять Мазепа, а не банальный фонтан Кличко", — заявил он.

Ткаченко отметил, что полностью поддерживает инициативу президента по установке памятника гетману на бульваре Тараса Шевченко.

"Как киевлянин, полностью поддерживаю решение президента об установке памятника гетману Ивану Мазепе на бульваре Тараса Шевченко", — добавил он.

Погрудье Ивана Мазепы в Киево-Печерской Лавре. Фото: ОП

Критика предыдущего проекта

Глава КМВА раскритиковал предыдущие планы городских властей, которые предусматривали установку фонтана вместо памятника исторической личности.

"Вместо фигуры, символизирующей борьбу за украинскую государственность, Кличко и мэрия предлагали киевлянам просто очередной фонтан", — отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что в центре столицы должны появляться символы национальной идентичности, а не декоративные объекты.

"В центре столицы должны появляться не безликие декоративные объекты, а символы украинской истории и нашей идентичности", — подытожил он.

Заявление Тимура Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

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