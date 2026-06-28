Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Лавре готовятся к тысячелетию: Зеленский подписал указ об обновлении памятников

В Лавре готовятся к тысячелетию: Зеленский подписал указ об обновлении памятников

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 14:56
Зеленский подписал указ о подготовке к тысячелетию Киево-Печерской лавры и реставрации памятников
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о подготовке к празднованию тысячелетия Киево-Печерской лавры. Документ предусматривает реставрацию и сохранение десятков объектов культурного наследия, музейных коллекций и сооружений на территории святыни.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Новини.LIVE.

Подписание указа и позиция президента

Указ был подписан во время торжественных мероприятий по случаю 30-й годовщины Конституции Украины.

Президент отметил, что Россия нанесла удары по сотням религиозных сооружений в Украине, в частности, повреждения получили Киево-Печерская лавра и Успенский собор после атак 15 июня.

"Очередной удар, очередное проявление их сущности и в то же время очередное доказательство того, что сплоченность украинцев — величайшая сила. В ту ночь наша Лавра выстояла благодаря нашим людям", — сказал Зеленский.

Читайте также:
У Лаврі готуються до тисячоліття: Зеленський підписав указ про оновлення пам’яток - фото 1
Киево-Печерская лавра. Фото: president.gov.ua

Значение Киево-Печерской лавры

Глава государства подчеркнул, что Лавра является одной из древнейших святынь христианского мира и важным центром украинской истории, науки и культуры.

По его словам, именно здесь формировались традиции летописания, иконописи и образования, а также закладывались основы культурного развития Киевской Руси.

Президент напомнил, что в августе Лавре исполнится 975 лет со дня основания, а Украина готовится отметить её тысячелетие в будущем.

План обновления памятников

Согласно указу, в течение следующих лет планируется реставрация и сохранение десятков памятников культуры, музейных коллекций и сооружений на территории Лавры.

"Это требует большой и совместной работы, которую мы начинаем уже сегодня. И тысячелетие Лавры мы должны встретить в единстве, которое укрепляет и защищает наш народ и наше государство", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Киево-Печерскую лавру основали в 1051 году. Она является одним из старейших духовных центров Европы и имеет статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. На ее территории расположено около 140 памятников истории и культуры.

Именно здесь была создана "Повесть временных лет", ставшая основой украинской летописной традиции.

У Лаврі готуються до тисячоліття: Зеленський підписав указ про оновлення пам’яток - фото 2
Киево-Печерская лавра. Фото: president.gov.ua

Новини.LIVE сообщали, что в Дарницком районе Киева после ночного российского ракетного удара зафиксированы повреждения в нескольких местах, пожары и обнаружение опасных обломков. Взрывотехники полиции совместно с пиротехниками ГСЧС изъяли боевую часть вражеской ракеты недалеко от жилой застройки.

Новини.LIVE информировали, что военные действия влияют не только на людей и инфраструктуру, но и на дикую природу. Новое исследование показало, что во время российской оккупации Чернобыльской зоны отчуждения многие животные существенно изменили свое поведение, в частности стали менее активными в ночное время.

Владимир Зеленский День Конституции Киево-Печерская лавра
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации