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Главная Киев В Дарницком районе обнаружили боевую часть ракеты: последствия атаки РФ

В Дарницком районе обнаружили боевую часть ракеты: последствия атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 14:26
В Дарницком районе Киева после ночной атаки обнаружили боевую часть ракеты
Часть вражеской ракеты. Фото: ГСЧС Киева

В Дарницком районе Киева после ночного российского ракетного удара были зафиксированы повреждения в нескольких местах, пожары и обнаружение опасных обломков. Взрывотехники полиции совместно с пиротехниками ГСЧС изъяли боевую часть вражеской ракеты вблизи жилой застройки.

Об этом сообщили в Национальной полиции Киева, ГСЧС и Киевской городской военной администрации, передает Новини.LIVE.

Обнаружение опасного предмета и эвакуация

По данным полиции, сообщение о подозрительном предмете вблизи жилого дома поступило от местных жителей. После этого на место прибыли правоохранители Дарницкого района.

Полицейские оперативно эвакуировали жильцов соседнего дома, организовали охрану места происшествия и ограничили доступ к опасной территории до прибытия взрывотехнической службы.

Специалисты взрывотехнического подразделения столичной полиции совместно со спасателями ГСЧС провели работы по идентификации и извлечению боевой части ракеты. Опасный предмет осторожно извлекли из земли и транспортировали для дальнейшего уничтожения на специализированный полигон.

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Часть вражеской ракеты. Фото: ГСЧС Киева

Пожары и разрушения в районе

В ГСЧС Киева уточнили, что в результате ночной атаки основные последствия зафиксированы на нескольких объектах в Дарницком районе столицы.

В частности, возник масштабный пожар в гаражном боксе, а также загорелись автомобили на открытой местности. Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован.

Также в районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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Изъятие опасного предмета. Фото: ГСЧС Киева

Данные о пострадавших

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате ночного ракетного удара по столице пострадали как минимум два человека. Информация о других последствиях атаки уточняется.

"Основная локация — это был пожар в гаражном боксе. Также загорелись автомобили на открытой местности на площади около 300 квадратных метров. На данный момент зафиксировано два пострадавших", — сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп Для канала "Ми-Україна" в эфире телемарафона "Єдині новини".

Работа экстренных служб

К ликвидации последствий атаки были привлечены подразделения ГСЧС, взрывотехники Национальной полиции, пиротехники и другие экстренные службы города. Спасатели полностью ликвидировали пожары, а взрывоопасные обломки изъяли и вывезли для дальнейшего уничтожения.

Правоохранители призывают граждан в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не приближаться к ним, не прикасаться и немедленно сообщать по номерам 102 или 101.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 28 июня российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела в городе возникли пожары и есть пострадавшие.

Новини.LIVE информировали, что при объявлении воздушной тревоги все отдыхающие на пляжах Киева должны немедленно покинуть зону отдыха и направиться к ближайшим укрытиям. В ГСЧС подчеркивают, что игнорирование основных правил безопасности во время пребывания у воды может представлять угрозу для жизни. Недавно подобная трагедия произошла в Одессе.

Киев война в Украине Дарницкий район
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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