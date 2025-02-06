В Киеве готовят решение о работе транспорта во время тревог

Ткаченко провел совещание по движению транспорта во время тревог
Председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в четверг, 6 февраля, провел совещание по движению общественного транспорта в Киеве во время воздушной тревоги. Военные, правоохранители и спасатели согласовывают наработки по этому поводу.
Об этом Ткаченко сообщил в Telegram.
Движение транспорта во время тревоги
Городская власть совместно с военными, представителями ГСЧС и Нацполиции согласовывает наработки по движению транспорта с учетом аспекта безопасности.
"Есть предложения, а есть и замечания. Слышим и учитываем все конструктивные позиции. Сейчас могу констатировать, что нам удалось активизировать здравый диалог, необходимый для решения проблемы транспортного коллапса в Киеве во время тревог", — отметил Ткаченко.
Он отметил, что остановка общественного транспорта парализует движение, в первую очередь, между левым и правым берегом города. Это приводит к скоплению людей, что создает дополнительные угрозы их безопасности. Также из-за вечерних тревог жители города не успевают попасть домой из-за того, что транспорт прекращает работу.
Власти Киева рассмотрели возможные варианты решения вопроса движения транспорта во время тревоги, теперь будет происходить их оформление в решение. Ткаченко поручил создать рабочую группу с привлечением всех представленных на совещании сторон для создания алгоритмов действий пассажиров и водителей транспорта.
"Эти наработки мы вынесем на рассмотрение следующего заседания Совета обороны Киева", — добавил председатель КГГА.
Ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил об аварийном состоянии общественного транспорта. Более 50% автобусов, трамваев и троллейбусов не пригодны к использованию.
Также он объяснил, как работают схемы с эвакуаторами в столице и какую сумму за их услуги получает бюджет города.
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