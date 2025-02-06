В Киеве готовят решение о работе транспорта во время тревог

Совещание по транспорту. Фото: скриншот из видео

Председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в четверг, 6 февраля, провел совещание по движению общественного транспорта в Киеве во время воздушной тревоги. Военные, правоохранители и спасатели согласовывают наработки по этому поводу.

Об этом Ткаченко сообщил в Telegram.

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Городская власть совместно с военными, представителями ГСЧС и Нацполиции согласовывает наработки по движению транспорта с учетом аспекта безопасности.

"Есть предложения, а есть и замечания. Слышим и учитываем все конструктивные позиции. Сейчас могу констатировать, что нам удалось активизировать здравый диалог, необходимый для решения проблемы транспортного коллапса в Киеве во время тревог", — отметил Ткаченко.

Он отметил, что остановка общественного транспорта парализует движение, в первую очередь, между левым и правым берегом города. Это приводит к скоплению людей, что создает дополнительные угрозы их безопасности. Также из-за вечерних тревог жители города не успевают попасть домой из-за того, что транспорт прекращает работу.

Власти Киева рассмотрели возможные варианты решения вопроса движения транспорта во время тревоги, теперь будет происходить их оформление в решение. Ткаченко поручил создать рабочую группу с привлечением всех представленных на совещании сторон для создания алгоритмов действий пассажиров и водителей транспорта.

"Эти наработки мы вынесем на рассмотрение следующего заседания Совета обороны Киева", — добавил председатель КГГА.

Скриншот поста Ткаченко

Ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил об аварийном состоянии общественного транспорта. Более 50% автобусов, трамваев и троллейбусов не пригодны к использованию.

Также он объяснил, как работают схемы с эвакуаторами в столице и какую сумму за их услуги получает бюджет города.