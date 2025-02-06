У Києві готують рішення щодо роботи транспорту під час тривог

Нарада щодо транспорту. Фото: скриншот з відео

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у четвер, 6 лютого, провів нараду щодо руху громадського транспорту в Києві під час повітряної тривоги. Військові, правоохоронці та рятувальники узгоджують напрацювання щодо цього.

Про це Ткаченко повідомив у Telegram.

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Міська влада спільно з військовими, представниками ДСНС та Нацполіції узгоджує напрацювання щодо руху транспорту з урахуванням безпекового аспекту.

"Є пропозиції, а є й зауваження. Чуємо і враховуємо всі конструктивні позиції. Наразі можу констатувати, що нам вдалося активізувати здоровий діалог, необхідний для розв'язання проблеми транспортного колапсу в Києві під час тривог", — зазначив Ткаченко.

Він зауважив, що зупинка громадського транспорту паралізує рух, в першу чергу, між лівим та правим берегом міста. Це призводить до скупчення людей, що створює додаткові загрози їхній безпеці. Також через вечірні тривоги мешканці міста не встигають потрапити додому через те, що транспорт припиняє роботу.

Влада Києва розглянула можливі варіанти розв'язання питання руху транспорту під час тривоги, тепер відбуватиметься їх оформлення в рішення. Ткаченко доручив створити робочу групу з залученням всіх представлених на нараді сторін для створення алгоритмів дій пасажирів та водіїв транспорту.

"Ці напрацювання ми винесемо на розгляд наступного засідання Ради оборони Києва", — додав голова КМВА.

Скриншот допису Ткаченка

Раніше депутат Київради Андрій Вітренко повідомив про аварійний стан громадського транспорту. Понад 50% автобусів, трамваїв та тролейбусів не придатні до використання.

Також він пояснив, як працюють схеми з евакуаторами у столиці та яку суму за їхні послуги отримує бюджет міста.