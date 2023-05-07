Ткаченко розповів про демонтаж герба СРСР і заміну його на тризуб

Монумент "Батьківщина-мати", що розташований на території Національного музею історії України. Фото: УНІАН / Соколовська Інна

Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що в Києві на скульптурі "Батьківщина-мати" з'явиться тризуб. Герб СРСР буде демонтовано.

Про це повідомили в ефірі телемарафону на ютуб-каналі Телеканал Рада.

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Демонтаж герба СРСР

"Зараз готується проєктна документація, щоб зрозуміти, яким чином і як краще його (герб СРСР — Ред.) знімати, які роботи треба провести. Власне, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже почалася", — зазначив Ткаченко.

У 1981 році було відкрито монумент "Батьківщина-мати", який є п'ятою найбільшою статуєю у світі та найвищою на території України.

Висота скульптури від п'єдесталу до кінчика меча становить 62 м, а разом із постаментом — 102 м. Розмір щита, на якому зараз видніється радянський герб, становить 13 на 8 м.

Нагадаємо, що пам'ятник подяки Червоній армії у польському місті Глубчиці було знесено місцевою владою. Рішення ухвалено після звернення президента Інституту національної пам'яті Польщі Кароля Навроцького.

Також ми повідомляли, що 286 народних депутатів підтримали законопроєкт під неофіційною назвою "антипушкін". Цей законодавчий акт спрощує процес демонтажу російських пам’ятників на території України.

Додамо, що у селищі Троїцьке Лозівського району демонтували радянський пам’ятник, мешканців громади просять повідомляти про інші недеколонізовані об’єкти. До 2016 року населений пункт мав назву "Більшовик".