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Главная Киев Ткаченко: в Киевской области ужесточат контроль за весом грузовиков

Ткаченко: в Киевской области ужесточат контроль за весом грузовиков

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Дата публикации 14 августа 2026 19:27
Киевская область усилит контроль за грузовиками: что изменится
Начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Telegram

В Киевской области усилится контроль за соблюдением требований в сфере автомобильных перевозок. Накануне проверки показали, что каждый четвертый грузовик движется с нарушением установленных норм. Новый этап усиленного контроля в области продлится с 17 по 22 августа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко в пятницу, 14 августа.

В Киевской области усилят контроль за грузовиками

Ткаченко отметил, что совместно с "Укртрансбезопасностью", патрульной полицией и перевозчиками разрабатывают решения для повышения безопасности на дорогах области. По его словам, результаты предыдущих усиленных проверок подтвердили масштаб проблемы с соблюдением габаритно-весовых норм.

Он сообщил, что каждый четвертый грузовик двигался с нарушениями. За неделю предыдущих усиленных мер сумма наложенных штрафов составила 3,085 млн грн.

Перегруженный транспорт, по словам Тимура Ткаченко, не только создает дополнительные риски для участников дорожного движения, но и повреждает дорожное покрытие. Из-за этого в будущем приходится дополнительно тратить средства на ремонт дорог.

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Глава Киевской ОВА подчеркнул, что для решения проблемы власти планируют наладить постоянное взаимодействие с перевозчиками и грузоотправителями. Речь идет о четком понимании правил, установленных требований и ответственности за их нарушение.

Очередной этап усиленного контроля на территории Киевской области продлится с 17 по 22 августа. Ткаченко подчеркнул, что о проверках заранее сообщили перевозчикам, чтобы продемонстрировать открытость диалога с бизнесом.

В то же время он отметил, что власти готовы обсуждать проблемы рынка и совместно искать решения в рамках законодательства. Отдельно будет усиливаться взаимодействие с Патрульной полицией, чтобы принятые решения сопровождались контролем за их выполнением.

В Киевской области проведут проверки пассажирских перевозчиков

Особое внимание в ходе работы уделили пассажирским перевозкам. По словам Ткаченко, от жителей области регулярно поступают жалобы на состояние автобусов, работающих на маршрутах.

В настоящее время Управление транспортной инфраструктуры Киевской ОГА проводит анализ всех заключенных договоров с перевозчиками. Глава КОВА подчеркнул, что систематическое нарушение установленных требований должно влечь за собой соответствующие последствия.

В частности, речь идет о возможности расторжения договора с перевозчиком. В то же время Ткаченко подчеркнул необходимость прозрачного проведения такого процесса и публичного отчета о его результатах.

Часть вопросов рассмотрят на Совете обороны

Отдельные проблемы в сфере безопасности перевозок планируется вынести на следующее заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность". Также часть вопросов рассмотрят на Совете обороны Киевской области.

Ткаченко поблагодарил участников встречи за готовность не только обсуждать существующие проблемы, но и совместно искать пути их решения.

По его словам, главная задача — сохранить дорожную инфраструктуру, обеспечить безопасную логистику и гарантировать безопасность людей.

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Скриншот сообщения Ткаченко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве мужчина пытался ограбить магазин, предварительно погрузившись в бочку со смолой, чтобы остаться незамеченным. Он разбил стеклянную дверь и успел набрать табачные изделия, сладости и напитки, но убежать от охранников не смог. Правоохранители задержали злоумышленника, а для очистки от смолы им понадобилось более пяти часов, 12 литров масла и четыре литра моющего средства.

Новини.LIVE также сообщали, что на станции метро "Сырец" в Киеве тестируют зонирование для пассажиров, которые во время воздушных тревог находятся в метро как в укрытии. На платформе обозначили рекомендуемые места для людей с детьми, животными, маломобильных пассажиров и тех, кому нужно сидеть. Пока что зонирование носит рекомендательный характер, а по результатам тестирования такой формат могут ввести на других станциях.

штрафы Киевская область грузовики водители перевозки Тимур Ткаченко
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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