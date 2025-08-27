Уменьшение комендантского часа и пропуска в Киеве — что говорит Ткаченко

Тимур Ткаченко. Фото: Mind

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сделал заявление о сокращении комендантского часа в столице и обновленные пропуска. Известно, что у общества есть такой запрос, поскольку Киев — не прифронтовая зона.

Об этом Тимур Ткаченко рассказал в интервью Mind в среду, 27 августа.

Новые пропуска для Киева

Ткаченко отметил, что до определенного времени пропуска в Киеве выдавались тысячами, а в КГГА были ответственные за это лица. По его словам, кому именно выданы и на каком основании не фиксировали.

"Поэтому я поднял этот вопрос, и мы проанализировали пример других областей, которые смогли имплементировать нормальный алгоритм — в частности, есть электронная форма подачи заявки на получение пропуска, четкий перечень ответственных лиц за верификацию, их электронная подпись. И тогда можно проследить, кто выдал тот или иной пропуск, кто его согласовывал и кому его выдали", — говорит Ткаченко.

Начальник КГВА отметил, что в столице должна заработать именно такая система. Для ее реализации соответствующий департамент КГГА должен выделить средства. Кроме того, есть приложение "Киев цифровой", где возможно отображать пропуска с QR-кодом после выдачи.

По словам Ткаченко, когда есть бесконтрольная выдача пропусков, то появляется коррупция, поэтому во избежание этого нужно диджитализировать процесс.

Сейчас пропуска выдают:

КГВА;

12-й Армейский корпус, который отвечает за оборону Киева и области;

комендатура.

"И каждый отвечает за свой перечень субъектов. С введением электронных пропусков перечень уполномоченных к их выдаче, думаю, не изменится", — подчеркнул Ткаченко.

Комендантский час

Начальник КГВА отметил, что от общества есть запрос о сокращении комендантского часа в столице. По его словам, прежде всего в этом вопросе учитывается мнение военных, поскольку такие решения принимаются на Совете обороны Киева.

"Сейчас на мой запрос об уменьшении продолжительности комендантского часа в Киеве, я получил твердое "нет". Но вместе с тем, когда в стране ведется полномасштабная война, действует правовой режим военного положения и есть риски проникновения ДРГ, такие ограничения вполне оправданы. Хотя логична и другая мысль — бизнес должен работать дольше и поднимать экономику государства, чтобы налоги направлялись, в частности, и на оборону", — добавил Ткаченко.

