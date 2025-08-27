Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ткаченко ответил, сократят ли в Киеве комендантский час

Ткаченко ответил, сократят ли в Киеве комендантский час

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 16:33
Уменьшение комендантского часа и пропуска в Киеве — что говорит Ткаченко
Тимур Ткаченко. Фото: Mind

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сделал заявление о сокращении комендантского часа в столице и обновленные пропуска. Известно, что у общества есть такой запрос, поскольку Киев — не прифронтовая зона.

Об этом Тимур Ткаченко рассказал в интервью Mind в среду, 27 августа.

Реклама
Читайте также:

Новые пропуска для Киева

Ткаченко отметил, что до определенного времени пропуска в Киеве выдавались тысячами, а в КГГА были ответственные за это лица. По его словам, кому именно выданы и на каком основании не фиксировали.

"Поэтому я поднял этот вопрос, и мы проанализировали пример других областей, которые смогли имплементировать нормальный алгоритм — в частности, есть электронная форма подачи заявки на получение пропуска, четкий перечень ответственных лиц за верификацию, их электронная подпись. И тогда можно проследить, кто выдал тот или иной пропуск, кто его согласовывал и кому его выдали", — говорит Ткаченко.

Начальник КГВА отметил, что в столице должна заработать именно такая система. Для ее реализации соответствующий департамент КГГА должен выделить средства. Кроме того, есть приложение "Киев цифровой", где возможно отображать пропуска с QR-кодом после выдачи.

По словам Ткаченко, когда есть бесконтрольная выдача пропусков, то появляется коррупция, поэтому во избежание этого нужно диджитализировать процесс.

Сейчас пропуска выдают:

  • КГВА;
  • 12-й Армейский корпус, который отвечает за оборону Киева и области;
  • комендатура.

"И каждый отвечает за свой перечень субъектов. С введением электронных пропусков перечень уполномоченных к их выдаче, думаю, не изменится", — подчеркнул Ткаченко.

Комендантский час

Начальник КГВА отметил, что от общества есть запрос о сокращении комендантского часа в столице. По его словам, прежде всего в этом вопросе учитывается мнение военных, поскольку такие решения принимаются на Совете обороны Киева.

"Сейчас на мой запрос об уменьшении продолжительности комендантского часа в Киеве, я получил твердое "нет". Но вместе с тем, когда в стране ведется полномасштабная война, действует правовой режим военного положения и есть риски проникновения ДРГ, такие ограничения вполне оправданы. Хотя логична и другая мысль — бизнес должен работать дольше и поднимать экономику государства, чтобы налоги направлялись, в частности, и на оборону", — добавил Ткаченко.

Напомним, Новини.LIVE разобрались, действительно ли в детских садах Киева отменяют льготу на питание для детей из многодетных семей.

Ранее стало известно, что "Киевавтодор" объявил тендер на проведение капитального ремонта улицы Городской, выделив 500 млн гривен.

Киев война КГГА комендантский час Тимур Ткаченко КМВА
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации