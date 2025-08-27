Зменшення комендантської години та перепустки в Києві — що каже Ткаченко

Тимур Ткаченко. Фото: Mind

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зробив заяву щодо скорочення комендантської години в столиці та про оновлені перепустки. Відомо, що у суспільства є такий запит, оскільки Київ — не прифронтова зона.

Про це Тимур Ткаченко розповів в інтервʼю Mind у середу, 27 серпня.

Нові перепустки для Києва

Ткаченко зауважив, що до певного часу перепустки в Києві видавалися тисячами, а в КМДА були відповідальні за це особи. За його словами, кому саме видані та на якій підставі, не фіксували.

"Тому я порушив це питання, і ми проаналізували приклад інших областей, які змогли імплементувати нормальний алгоритм — зокрема, є електронна форма подання заявки на отримання перепустки, чіткий перелік відповідальних осіб за верифікацію, їх електронний підпис. І тоді можна простежити, хто видав ту чи іншу перепустку, хто її погоджував і кому її видали", — каже Ткаченко.

Начальник КМВА зауважив, що в столиці повинна запрацювати саме така система. Для її реалізації відповідний департамент КМДА повинен виділити кошти. Крім того, є застосунок "Київ цифровий", де можливо відображати перепустки з QR-кодом після видачі.

За словами Ткаченка, коли є безконтрольна видача перепусток, то зʼявляється корупція, тому для уникнення цього потрібно диджиталізувати процес.

Наразі перепустки видають:

КМВА;

12-й Армійський корпус, який відповідає за оборону Києва та області;

комендатура.

"І кожен відповідає за свій перелік суб’єктів. З введенням електронних перепусток перелік уповноважених до їх видачі, думаю, не зміниться", — наголосив Ткаченко.

Комендантська година

Начальник КМВА зазначив, що від суспільства є запит про скорочення комендантської години в столиці. За його словами, насамперед в цьому питанні враховується думка військових, оскільки такі рішення ухвалюють на Раді оборони Києва.

"Наразі на мій запит щодо зменшення тривалості комендантської години в Києві я отримав тверде "ні". Але разом із тим, коли у країні ведеться повномасштабна війна, діє правовий режим воєнного стану і є ризики проникнення ДРГ, такі обмеження цілком виправдані. Хоча логічною є й інша думка — бізнес має працювати довше й підіймати економіку держави, щоб податки спрямовувалися, зокрема і на оборону", — додав Ткаченко.

