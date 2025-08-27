Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Ткаченко відповів, чи скоротять у Києві комендантську годину

Ткаченко відповів, чи скоротять у Києві комендантську годину

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 16:33
Зменшення комендантської години та перепустки в Києві — що каже Ткаченко
Тимур Ткаченко. Фото: Mind

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зробив заяву щодо скорочення комендантської години в столиці та про оновлені перепустки. Відомо, що у суспільства є такий запит, оскільки Київ — не прифронтова зона.

Про це Тимур Ткаченко розповів в інтервʼю Mind у середу, 27 серпня.

Реклама
Читайте також:

Нові перепустки для Києва

Ткаченко зауважив, що до певного часу перепустки в Києві видавалися тисячами, а в КМДА були відповідальні за це особи. За його словами, кому саме видані та на якій підставі, не фіксували. 

"Тому я порушив це питання, і ми проаналізували приклад інших областей, які змогли імплементувати нормальний алгоритм — зокрема, є електронна форма подання заявки на отримання перепустки, чіткий перелік відповідальних осіб за верифікацію, їх електронний підпис. І тоді можна простежити, хто видав ту чи іншу перепустку, хто її погоджував і кому її видали", — каже Ткаченко.

Начальник КМВА зауважив, що в столиці повинна запрацювати саме така система. Для її реалізації відповідний департамент КМДА повинен виділити кошти. Крім того, є застосунок "Київ цифровий", де можливо відображати перепустки з QR-кодом після видачі.

За словами Ткаченка, коли є безконтрольна видача перепусток, то зʼявляється корупція, тому для уникнення цього потрібно диджиталізувати процес.

Наразі перепустки видають:

  • КМВА;
  • 12-й Армійський корпус, який відповідає за оборону Києва та області;
  • комендатура.

"І кожен відповідає за свій перелік суб’єктів. З введенням електронних перепусток перелік уповноважених до їх видачі, думаю, не зміниться", — наголосив Ткаченко.

Комендантська година

Начальник КМВА зазначив, що від суспільства є запит про скорочення комендантської години в столиці. За його словами, насамперед в цьому питанні враховується думка військових, оскільки такі рішення ухвалюють на Раді оборони Києва.

"Наразі на мій запит щодо зменшення тривалості комендантської години в Києві я отримав тверде "ні". Але разом із тим, коли у країні ведеться повномасштабна війна, діє правовий режим воєнного стану і є ризики проникнення ДРГ, такі обмеження цілком виправдані. Хоча логічною є й інша думка — бізнес має працювати довше й підіймати економіку держави, щоб податки спрямовувалися, зокрема і на оборону", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, Новини.LIVE розібралися, чи справді у дитячих садках Києва скасовують пільгу на харчування для дітей з багатодітних родин.

Раніше стало відомо, що "Київавтодор" оголосив тендер на проведення капітального ремонту вулиці Міської, виділивши 500 млн гривень.

Київ війна КМДА комендантська година Тимур Ткаченко КМВА
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації