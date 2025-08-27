Ремонт вулиці Міської — Київавтодор оголосив тендер на 500 млн гривень

Київавтодор виділить 500 млн грн на ремонт неушкодженої дороги
Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на проведення капітального ремонту вулиці Міської. На реконструкцію ділянки протяжністю 1,75 км планують виділити 500 млн гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради у вівторок, 26 серпня.
У Києві планують ремонт вул. Міської
Як повідомили у "Київавтодорі", остання реконструкція дороги відбувалася 1996 року, і зараз її стан визнано незадовільним.
"Наразі вул. Міська перебуває у незадовільному технічному стані, на проїжджій частині є велика кількість ям і тріщин, також присутня значна колійність на всій її протяжності", — йдеться у повідомленні.
За замовленням "Київавтодору" вже підготували проєктну документацію для приведення об'єкта до сучасних стандартів з урахуванням безбар'єрності та затвердили відповідні документи.
Проєкт передбачає оновлення дорожнього покриття, облаштування тротуарів і велоінфраструктури, пониження бордюрів на переходах і велопереїздах до рівня дороги, а також встановлення тактильної навігації.
Однак, згідно з актами технічного стану вулиць, які поширила громадська організація "Пасажири Києва", необхідність ремонту Міської містяни поставили під сумнів.
Згідно з даними, ямковість на вулиці Міській відсутня, тоді як колійність зафіксована на площі 150 кв. м із загальних 17,8 тис. кв. м проїзної частини.
Таким чином, пошкодження покриття становлять лише 0,27% від його загальної площі. Для порівняння, на вулиці Дмитрівській цей показник становить 13,3%.
Нагадаємо, експертка озвучила терміни ремонту Північного мосту в Києві.
А також київський фунікулер відновив роботу після тривалої перерви. Спеціалісти провели комплексний ремонт обладнання.
Читайте Новини.LIVE!