Київавтодор виділить 500 млн грн на ремонт неушкодженої дороги

Київавтодор виділить 500 млн грн на ремонт неушкодженої дороги

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 15:11
Ремонт вулиці Міської — Київавтодор оголосив тендер на 500 млн гривень
Проєкт вулиці Міської. Фото: kyivcity.gov.ua

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на проведення капітального ремонту вулиці Міської. На реконструкцію ділянки протяжністю 1,75 км планують виділити 500 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради у вівторок, 26 серпня.

Читайте також:

У Києві планують ремонт вул. Міської

Як повідомили у "Київавтодорі", остання реконструкція дороги відбувалася 1996 року, і зараз її стан визнано незадовільним.

"Наразі вул. Міська перебуває у незадовільному технічному стані, на проїжджій частині є велика кількість ям і тріщин, також присутня значна колійність на всій її протяжності", — йдеться у повідомленні.

За замовленням "Київавтодору" вже підготували проєктну документацію для приведення об'єкта до сучасних стандартів з урахуванням безбар'єрності та затвердили відповідні документи.

Проєкт передбачає оновлення дорожнього покриття, облаштування тротуарів і велоінфраструктури, пониження бордюрів на переходах і велопереїздах до рівня дороги, а також встановлення тактильної навігації.

Вулиця Міська Київ
Розташування вулиці Міської в Києві. Фото: скриншот Google Maps

Однак, згідно з актами технічного стану вулиць, які поширила громадська організація "Пасажири Києва", необхідність ремонту Міської містяни поставили під сумнів.

Згідно з даними, ямковість на вулиці Міській відсутня, тоді як колійність зафіксована на площі 150 кв. м із загальних 17,8 тис. кв. м проїзної частини.

Таким чином, пошкодження покриття становлять лише 0,27% від його загальної площі. Для порівняння, на вулиці Дмитрівській цей показник становить 13,3%.

Ремонт вулиці Міської - акт технічного стану
Акт технічного стану вул. Міської. Фото: скриншот документу

Нагадаємо, експертка озвучила терміни ремонту Північного мосту в Києві.

А також київський фунікулер відновив роботу після тривалої перерви. Спеціалісти провели комплексний ремонт обладнання.

Київ ремонт тендер дороги "Київавтодор"
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
