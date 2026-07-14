Ткаченко заявил, что Киевсовет не вернул государству 1,25 млрд грн

Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Карина Приходько Редактор

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что решение Киевсовета о якобы возврате 1,25 млрд грн в государственный бюджет является политической манипуляцией. По его словам, фактического перемещения средств не произошло, речь идет лишь об изменениях в бюджетных документах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Тимура Ткаченко.

Киевсовет не возвращал 1,25 млрд грн, о которых заявлял Кличко

Ткаченко отметил, что решение Киевсовета, принятое по представлению мэра Виталия Кличко, было представлено как "вынужденный шаг" из-за якобы неспособности государства использовать эти средства для реализации плана устойчивости. В то же время, по словам главы КГВА, никакого фактического возврата средств не было.

"На самом деле город никаких средств не возвращал. Никаких движений не произошло. Эти средства — это просто предусмотренные цифры в документах, которые где-то были зафиксированы. Они и так находились на счетах города", — подчеркнул Ткаченко.

Он также обратил внимание, что, по его информации, на счетах "Киевтеплоэнерго" в настоящее время находится более 8 млрд грн собственных средств.

По мнению Ткаченко, вместо информационных манипуляций городские власти должны сосредоточиться на подготовке столицы к отопительному сезону. Он также связал заявления о 1,25 млрд грн с протестами под стенами Киевсовета, где жители выступали против повышения стоимости проезда в муниципальном транспорте.

"Мэру нужно было героически кого-то победить, потому что пока в зале продолжалась сессия, под стенами Киевсовета люди просили не повышать стоимость проезда в муниципальном транспорте. Уметь сместить фокус внимания — классическая политическая история", — заявил глава ОГА.

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