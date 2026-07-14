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Главная Киев В Киево-Печерской лавре открыли Дальние пещеры и освятили памятник Мазепе

В Киево-Печерской лавре открыли Дальние пещеры и освятили памятник Мазепе

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Дата публикации 14 июля 2026 16:41
Открытие Дальних пещер в Киево-Печерской лавре 14 июля: фоторепортаж
Киево-Печерская лавра. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" во вторник, 14 июля, состоялось торжественное открытие Дальних пещер для паломников и посетителей. Кроме того, состоялось освящение памятного знака гетману Ивану Мазепе.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Открытие Дальних пещер в Киево-Печерской лавре

Дальние пещеры были закрыты для посетителей с 2022 года. В течение длительного времени святыня находилась под контролем представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, а впоследствии была повреждена в результате российского обстрела 15 июня. Таким образом, возобновление полноценной жизни лавры является результатом комплексных усилий государства в сотрудничестве с представителями Православной церкви Украины.

Відкриття Дальніх печер у Києво-Печерській лаврі
Дальние пещеры. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
Відкриття Дальніх печер у Києво-Печерській лаврі 14 липня 2026 рік
В Киево-Печерской лавре открыли Дальние пещеры. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

В течение июля посетить Дальние пещеры смогут исключительно верующие, а уже с 15 августа святыню откроют для всех желающих.

Мероприятие началось с совместной молитвы за Украину, которую возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в сослужении с епископом Бориспольским Авраамом.

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У Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери
Открытие Дальних пещер. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
Дальні печери Києво-Печерської лаври
В Киево-Печерской лавре открыли Дальние пещеры. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

По завершении официальной части паломники и гости имели возможность спуститься в пещеры в составе организованных групп.

Дальние пещеры относятся к старейшим святыням Киево-Печерской лавры. Вместе с Ближними пещерами они образуют уникальную систему подземных ходов, именно здесь в середине XI века возник Киево-Печерский монастырь.

Відкриття Дальніх печер лаври у Києві
Торжества в Киево-Печерской лавре 14 июля. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
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Дальние пещеры. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Сначала эти пещеры служили жилищем и местом духовного уединения монахов, а со временем превратились в подземное место захоронений.

Освящение памятника Мазепе

В день открытия Дальних пещер также состоялось освящение памятного знака Ивану Мазепе, ведь именно благодаря этой выдающейся личности в конце XVII — начале XVIII века удалось восстановить монастырские постройки.

Освячення памʼятника Івану Мазепі
Памятник Мазепе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
Памʼятник Мазепі на території Києво-Печерської лаври
Освящение памятного знака Мазепе. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
Урочистості на території Києво-Печерської лаври 14 липня
Освящение памятника Мазепе. Фото: Новости.LIVE/Анастасия Жиденко

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре, в результате чего произошел пожар на площади около 800 квадратных метров. Вражеский дрон попал возле Стефановского придела, непосредственно рядом с восточной алтарной частью святыни.

А в феврале в Киево-Печерской лавре открыли Ближние пещеры. Также состоялась Молитва за Украину, которую в Крестовоздвиженском храме вознес митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Киев церковь Киево-Печерская лавра
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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