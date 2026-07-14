Демонтаж МАФов возле метро Дарница в Киеве: предприниматели протестуют

Демонтаж МАФов возле станции метро "Дарница" в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Киеве возле станции метро "Дарница" продолжается масштабный демонтаж МАФов. Предприниматели резко критикуют эти действия и заявляют о потере работы. Они подчеркивают, что "городские власти не считают их людьми".

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн во вторник, 14 июля.

Демонтаж МАФов возле станции метро "Дарница"

Именно возле станции метро "Дарница" начался один из самых масштабных демонтажей МАФов на левом берегу Киева. Место, которое десятилетиями было сплошь застроено киосками, постепенно изменилось.

Демонтаж МАФов в Дарницком районе Киева. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

По информации городских властей, планируется демонтировать более 50 временных сооружений.

Владельцам были вынесены соответствующие предписания: по истечении срока действия договоров долевого участия они должны были самостоятельно демонтировать свои киоски. В случае невыполнения к процессу привлекаются коммунальные службы. Именно такой демонтаж сейчас и происходит.

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Временный киоск на Дарнице. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В департаменте территориального контроля отмечают, что новый подход предусматривает отказ города от продления договоров на размещение временных сооружений. Кроме того, речь идет об участке, под которым проходят важные инженерные сети — теплосети, водопровод и электрокоммуникации.

Кроме того, этот участок является одним из самых оживленных пешеходных маршрутов к станции метро и укрытию.

МАФы на Дарнице. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В то же время реакция общественности оказалась неоднозначной. Часть жителей поддерживает снос киосков, отмечая, что они годами загромождали тротуары, затрудняли передвижение и создавали беспорядок в городском пространстве.

Предприниматели же настаивают, что для многих это был единственный способ заработка. Некоторые из них работали здесь десятилетиями и теперь лишились стабильного дохода.

Среди владельцев есть также ветераны войны и семьи военных, которые уже заявили о намерении обжаловать решение городских властей.

После завершения демонтажных работ территорию планируют полностью обновить. Проект предусматривает расширение пешеходных зон, упорядочение транспортного движения, обустройство парковочных мест, а также восстановление зеленых насаждений.

В городских властях подчеркивают, что главная цель — вернуть это пространство пешеходам и превратить одну из самых оживлённых локаций Дарницы в более безопасную и комфортную среду для жителей.

Демонтаж МАФов возле метро «Дарница». Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Реакция предпринимателей

Одна из женщин рассказала, что она мать действующего военнослужащего. Сейчас сын не может помочь, но его сослуживцы помогают разбирать киоск. По её словам, год назад был прилет, в результате которого она пострадала.

Киоск семьи военного. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

"Я восстановила свой МАФ, но сейчас меня выгоняют с участка, потому что не продлевают талоны. Есть Союз предпринимателей Киева, мы выиграли все суды, выиграли два апелляционных суда. Но власти Киева приняли протокол о том, чтобы не продлевать нам талоны, информационные талоны. И в связи с этим нас всех уничтожают, утверждая, что у нас нет документов на нашу предпринимательскую деятельность. Сегодня будет снесен мой киоск", — говорит женщина.

По ее словам, городские власти "не считают их людьми".

Еще один мужчина рассказал, что из 35 человек, которые работали на этом месте, только семеро смогли найти новое место для бизнеса.

Демонтаж МАФов в Дарницком районе Киева. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

По подсчетам предпринимателей, снос 74 торговых объектов приведет к потере примерно 150 рабочих мест и более миллиона гривен ежемесячных поступлений от аренды.

Они также отмечают, что городские власти не предложили им никаких альтернативных вариантов для продолжения деятельности.

Как писали Новини.LIVE, 14 июля в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" состоялось торжественное открытие Дальних пещер для паломников и посетителей. Также в рамках мероприятия освятили памятный знак гетману Ивану Мазепе.

Кроме того, сегодня у здания КГГА состоялся митинг против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Проезд в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и на фуникулере подорожает с 8 грн до 30 грн.