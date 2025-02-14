Ткаченко контролирует проверку пропусков для движения во время комендантского часа в Киеве

Начальник КГВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что Киевская городская государственная администрация выдает пропуска для движения во время комендантского часа. Такие машины ездят по столице без каких-либо признаков спецтранспорта.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram в пятницу, 14 февраля.

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Пропуска для движения во время комендантского часа

"Активные киевляне обнаружили, что по городу передвигаются машины без каких-либо признаков спецтранспорта, но с пропусками для движения во время комендантского часа. Обычные частные автомобили граждан. Их владельцы никак не касаются предприятий или служб, которые имеют обоснованную необходимость передвигаться по городу ночью", — отметил Ткаченко.

По его словам, иногда были зафиксированы уникальные номера документов. Начальник КГВА поручил проверить, кто, какой организации и на каких основаниях выдал пропуска.

Ткаченко отметил, что в соответствии с распоряжением КГВА разрешение на выдачу повесток имеет ограниченный круг должностных лиц и организаций. В зафиксированных случаях выяснилось, что пропускные документы были выданы в соответствии с квотой КГГА, в рамках которой заместители председателя имеют необходимые полномочия.

По его словам, случаи с такими злоупотреблениями были и раньше, однако принимались меры, чтобы обрезать нечестные схемы. Сейчас успеха в этом вопросе нет.

"Раньше я давал поручение отчитаться о выдаче пропусков, четкого ответа не получил до сих пор. Впечатление, будто они выдаются по обычному запросу и по необходимости — потому что так хочется. Вопрос не только в том, что кто-то мог без необходимости получить право пренебрегать режимом комендантского часа. На этом могут быть завязаны коррупционные схемы", — подчеркнул начальник КГВА.

Ткаченко отметил, что бесконтрольность является риском. По его словам, документы могут оказаться в руках диверсантов.

"Совершить преступление против нашей безопасности ночью, когда никто не видит, гораздо легче. Этими рисками будет заниматься Служба безопасности Украины. А по коррупционной составляющей в процедурах, которые сейчас существуют, будем работать в рамках группы "Прозрачность и подотчетность", — добавил он.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, Ткаченко взял под свой контроль расследование схем незаконного присвоения земли в Киеве.

Ранее Ткаченко провел совещание по вопросам организации движения общественного транспорта в Киеве во время воздушной тревоги.