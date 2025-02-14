Ткаченко контролирует проверку пропусков для движения во время комендантского часа в Киеве

Ткаченко заявил об активной выдаче КГГА пропусков для езды ночью
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что Киевская городская государственная администрация выдает пропуска для движения во время комендантского часа. Такие машины ездят по столице без каких-либо признаков спецтранспорта.
Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram в пятницу, 14 февраля.
Пропуска для движения во время комендантского часа
"Активные киевляне обнаружили, что по городу передвигаются машины без каких-либо признаков спецтранспорта, но с пропусками для движения во время комендантского часа. Обычные частные автомобили граждан. Их владельцы никак не касаются предприятий или служб, которые имеют обоснованную необходимость передвигаться по городу ночью", — отметил Ткаченко.
По его словам, иногда были зафиксированы уникальные номера документов. Начальник КГВА поручил проверить, кто, какой организации и на каких основаниях выдал пропуска.
Ткаченко отметил, что в соответствии с распоряжением КГВА разрешение на выдачу повесток имеет ограниченный круг должностных лиц и организаций. В зафиксированных случаях выяснилось, что пропускные документы были выданы в соответствии с квотой КГГА, в рамках которой заместители председателя имеют необходимые полномочия.
По его словам, случаи с такими злоупотреблениями были и раньше, однако принимались меры, чтобы обрезать нечестные схемы. Сейчас успеха в этом вопросе нет.
"Раньше я давал поручение отчитаться о выдаче пропусков, четкого ответа не получил до сих пор. Впечатление, будто они выдаются по обычному запросу и по необходимости — потому что так хочется. Вопрос не только в том, что кто-то мог без необходимости получить право пренебрегать режимом комендантского часа. На этом могут быть завязаны коррупционные схемы", — подчеркнул начальник КГВА.
Ткаченко отметил, что бесконтрольность является риском. По его словам, документы могут оказаться в руках диверсантов.
"Совершить преступление против нашей безопасности ночью, когда никто не видит, гораздо легче. Этими рисками будет заниматься Служба безопасности Украины. А по коррупционной составляющей в процедурах, которые сейчас существуют, будем работать в рамках группы "Прозрачность и подотчетность", — добавил он.
Напомним, Ткаченко взял под свой контроль расследование схем незаконного присвоения земли в Киеве.
Ранее Ткаченко провел совещание по вопросам организации движения общественного транспорта в Киеве во время воздушной тревоги.
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