Ткаченко контролює перевірку перепусток для руху під час комендантської години в Києві

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що Київська міська державна адміністрація видає перепустки для руху під час комендантської години. Такі автівки їздять столицею без будь-яких ознак спецтранспорту.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram у пʼятницю, 14 лютого.

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Перепустки для руху під час комендантської години

"Активні кияни виявили, що по місту пересуваються автівки без будь-яких ознак спецтранспорту, але з перепустками для руху під час комендантської години. Звичайні приватні автівки громадян. Їх власники ніяк не дотичні до підприємств чи служб, які мають обґрунтовану необхідність пересуватися містом вночі", — зазначив Ткаченко.

За його словами, інколи були зафіксовані унікальні номери документів. Начальник КМВА доручив перевірити, хто, якій організації та на яких підставах видав перепустки.

Ткаченко наголосив, що відповідно до розпорядження КМВА дозвіл на видачу повісток має обмежене коло посадовців та організацій. У зафіксованих випадках з'ясувалося, що пропускні документи були видані відповідно до квоти КМДА, в межах якої заступники голови мають необхідні повноваження.

За його словами, випадки з такими зловживаннями були й раніше, однак вживалися заходи, аби обрізати нечесні схеми. Наразі успіху в цьому питанні немає.

"Раніше я давав доручення відзвітувати про видачу перепусток, чіткої відповіді не отримав й досі. Враження, наче вони видаються за звичайним запитом і за потребою — бо так хочеться. Питання не лише в тому, що хтось міг без потреби отримати право нехтувати режимом комендантської години. На цьому можуть бути зав'язані корупційні схеми", — наголосив начальник КМВА.

Ткаченко зазначив, що безконтрольність є ризиком. За його словами, документи можуть опинитися в руках диверсантів.

"Скоїти злочин проти нашої безпеки вночі, коли ніхто не бачить, набагато легше. Цими ризиками займатиметься Служба безпеки України. А щодо корупційної складової в процедурах, які наразі існують, будемо працювати в межах групи "Прозорість і підзвітність", — додав він.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Ткаченко взяв під свій контроль розслідування схем незаконного привласнення землі у Києві.

Раніше Ткаченко провів нараду з питань організації руху громадського транспорту в Києві під час повітряної тривоги.