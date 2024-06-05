Достижения и провалы Кличко - список

Мэр Киева Виталий Кличко и мост-волна. Фото: Telegram Кличко

Киевляне назвали ТОП-5 достижений и провалов мэра столицы Виталия Кличко за 10 лет. Как известно, должность городского головы он занимает с начала июня 2014 года.

Опрос провела редакция The Village Украина.

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Наибольшими достижениями главы столицы считают:

"Киев Цифровой" и другие электронные сервисы;

электронный билет;

сохранение велотрека;

демонтаж МАФов;

пешеходная Контрактовая площадь и Бессарабка.

Также в числе достижений Кличко — улучшение освещения на улицах города.

Наибольшими провалами мэра Киева назвали:

разрушение исторических домов;

застройку зеленых зон;

строительство метро на Виноградарь;

аварийные мосты;

аварию метро на Теремки.

Среди провалов также до сих пор не проложенное метро на Троещину, деградация общественного транспорта, недоступность города для маломобильных людей, пробки, аварийные теплосети и тому подобное.

Напомним, актриса Ольга Сумская вместе со своим мужем прогулялись по новому столичному мосту "Волны Азова" и нарвались на хейт в сети. Многие украинцы считают такой контент неуместным и обвиняют мэра Киева в том, что потраченные на него средства следовало направить на войско.

Известно, что конструкции для моста-волны были изготовлены еще на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе. Их за несколько недель до полномасштабной войны привезли в Киев.