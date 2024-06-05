Достижения и провалы Кличко - список

ТОП-5 достижений и провалов Кличко глазами киевлян за последние 10 лет
Киевляне назвали ТОП-5 достижений и провалов мэра столицы Виталия Кличко за 10 лет. Как известно, должность городского головы он занимает с начала июня 2014 года.
Опрос провела редакция The Village Украина.
Наибольшими достижениями главы столицы считают:
- "Киев Цифровой" и другие электронные сервисы;
- электронный билет;
- сохранение велотрека;
- демонтаж МАФов;
- пешеходная Контрактовая площадь и Бессарабка.
Также в числе достижений Кличко — улучшение освещения на улицах города.
Наибольшими провалами мэра Киева назвали:
- разрушение исторических домов;
- застройку зеленых зон;
- строительство метро на Виноградарь;
- аварийные мосты;
- аварию метро на Теремки.
Среди провалов также до сих пор не проложенное метро на Троещину, деградация общественного транспорта, недоступность города для маломобильных людей, пробки, аварийные теплосети и тому подобное.
Напомним, актриса Ольга Сумская вместе со своим мужем прогулялись по новому столичному мосту "Волны Азова" и нарвались на хейт в сети. Многие украинцы считают такой контент неуместным и обвиняют мэра Киева в том, что потраченные на него средства следовало направить на войско.
Известно, что конструкции для моста-волны были изготовлены еще на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе. Их за несколько недель до полномасштабной войны привезли в Киев.
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