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Топ-5 досягнень і провалів Кличка очима киян за останні 10 років

5 червня 2024 17:00
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Досягнення та провали Кличка - список
Мер Києва Віталій Кличко і міст-хвиля. Фото: Telegram Кличка
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Кияни назвали ТОП-5 досягнень і провалів мера столиці Віталія Кличка за 10 років. Як відомо, посаду міського голови він обіймає з початку червня 2014 року.

Опитування провела редакція The Village Україна.

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Найбільшими досягненнями очільника столиці вважають:

  1. "Київ Цифровий" та інші електронні сервіси;
  2. електронний квиток;
  3. збереження велотреку;
  4. демонтаж МАФів;
  5. пішохідна Контрактова площа та Бессарабка.

Також в числі досягнень Кличка — покращення освітлення на вулицях міста. 

Найбільшими провалами мера Києва назвали:

  1. руйнування історичних будинків;
  2. забудова зелених зон;
  3. будівництво метро на Виноградар;
  4. аварійні мости;
  5. аварія метро на Теремки.

Серед провалів також — досі не прокладене метро на Троєщину, деградація громадського транспорту, недоступність міста для маломобільних людей, затори, аварійні тепломережі тощо.

Нагадаємо, акторка Ольга Сумська разом зі своїм чоловіком прогулялися новим столичним мостом "Хвилі Азову" та нарвались на хейт у мережі. Багато українців вважає такий контент недоречним і звинувачують мера Києва у тому, що витрачені на нього кошти варто було спрямувати на військо.

Відомо, що конструкції для мосту-хвилі виготовили ще на підприємстві "Азовсталь" у Маріуполі. Їх за декілька тижнів до повномасштабної війни привезли до Києва.

опитування
Київ
Віталій Кличко
влада

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