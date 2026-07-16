Трагедия в Вишневом: СБУ задержала директора оборонного предприятия и его заместителя

Ликвидация последствий трагедии в Вишневом. Фото: Киевская ОВА

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Служба безопасности Украины 16 июля задержала генерального директора одного из оборонных предприятий и его заместителя по делу о взрыве боеприпасов на складах в Вишневом Киевской области. По данным следствия, они допустили хранение взрывоопасных материалов в непригодных ангарах, расположенных рядом с жилыми домами.

Об этом сообщает СБУ, передает Новини.LIVE.

СБУ задержала руководителей предприятия в Вишневом

В СБУ отметили, что после российского ракетного удара 6 июля возник масштабный пожар и многочасовая детонация боеприпасов. Склады использовались без необходимых разрешительных документов и не соответствовали требованиям безопасности.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

По словам генерального прокурора Руслана Кравченко, трагедия унесла жизни семи человек, ещё 29 человек получили ранения, более 600 жителей были эвакуированы, а разрушениям подверглись 13 гектаров жилой застройки.

"Российская ракета стала первопричиной, но масштаб последующей детонации и ее последствий определило именно пренебрежение базовыми правилами хранения боеприпасов и безопасности людей", — подчеркнул Кравченко.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Также следствие проверяет, не произошла ли утечка информации о месте хранения боеприпасов в пользу РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, после взрывов боеприпасов в Вишневом Киевской области в обществе возникли вопросы относительно принадлежности объекта и ответственности за его функционирование. В связи с этим Генеральный штаб ВСУ обнародовал официальную позицию по поводу инцидента.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после трагедии в Вишневом ответственность должны понести все должностные лица, чьи действия или бездействие привели к тяжелым последствиям. После этого АО "Украинская оборонная промышленность" сообщило о кадровых решениях в отношении руководства предприятия.