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Главная Киев Удар России по Вишневому: Укроборонпром уволил двух руководителей

Удар России по Вишневому: Укроборонпром уволил двух руководителей

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Дата публикации 12 июля 2026 18:22
Укроборонпром уволил руководителей после взрывов в Вишневом
Взрыв в Вишневом. Фото: Social media via REUTERS

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" отреагировало на заявление украинского лидера Владимира Зеленского относительно ситуации в Вишневом Киевской области после удара российских оккупантов, где были обнаружены склады с оружием. В компании подчеркнули, что поддерживают принцип неотвратимости ответственности, и сообщили об увольнении двух руководителей.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укроборонпром" в воскресенье, 12 июля, передает Новини.LIVE.

Удар России по Вишневому Киевской области

По итогам предварительной проверки два руководителя государственных предприятий, в деятельности которых были выявлены нарушения законодательных норм и требований по безопасному хранению боеприпасов, были уволены с занимаемых должностей.

"Также уволены другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжким последствиям. Все виновные, помимо увольнения, также будут нести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины", — говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" подчеркнули, что полностью сотрудничают со Службой безопасности Украины и другими органами досудебного расследования.

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Кроме того, на всех предприятиях АО проводится комплексная проверка соблюдения требований по хранению и безопасности при работе со средствами поражения.

"Мы еще раз выражаем искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал в результате трагедии. Наша обязанность — сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось", — добавили в "Укроборонпроме".

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Пост «Укроборонпрома». Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что заслушал подробные доклады о взрывах на складах в Вишневом, где после ракетной атаки РФ вспыхнул крупный пожар. Он отметил, что СБУ и Офис генпрокурора уже выяснили первые детали. По словам главы государства, уже установлены конкретные должностные лица, допустившие нарушения.

В результате российского обстрела Вишневого погибли девять человек, еще около 60 получили ранения. В городе произошла серия мощных вторичных взрывов.

Ранее пресс-секретарь Генштаба Дмитрий Лиховой сообщал, что объект в Вишневом не находится в подчинении украинской армии. В то же время он подчеркнул, что размещение складов боеприпасов и подобных объектов вблизи жилой застройки запрещено.

война Укроборонпром Киевская область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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