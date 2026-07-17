Трагедия в Вишневом: суд избрал меру пресечения руководителям Укроборонпрома

Руслан Кучинский. Фото: "Суспільне"

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Соломенский районный суд Киева определил меру пресечения в отношении руководителей "Укроборонпрома", которых подозревают в халатном исполнении служебных обязанностей в рамках расследования взрывов боеприпасов на складах в Вишневом Киевской области. Речь идет о содержании под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

Детонация в Вишневом после российской атаки

"По ходатайству прокуроров специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона суд избрал генеральному директору предприятия оборонного сектора и его заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", — говорится в сообщении.

Фигурантов подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и гибель людей.

По информации следствия, на территории предприятия хранились большие объемы боеприпасов в зданиях, которые не были предназначены для таких целей и не соответствовали нормам безопасности. При этом склады находились фактически рядом с жилыми домами.

По версии следствия, руководство предприятия не организовало надлежащих условий для безопасного хранения боеприпасов и не приняло необходимых мер, чтобы предотвратить возможные опасные последствия.

"В результате детонации боеприпасов погибли люди, есть раненые, повреждены жилые дома, транспортные средства и другое имущество. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и полный круг лиц, действия или бездействие которых могли привести к трагедии", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, 16 июля были задержаны генеральный директор "Укроборонпрома" и его заместитель по делу о трагедии в Вишневом. По данным следствия, чиновники разрешили хранить взрывоопасные материалы в непригодных ангарах, которые располагались в непосредственной близости от жилой застройки.

Ранее Герман Сметанин сообщил, что завершает свою деятельность на посту генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность". Он выразил благодарность команде, государственным учреждениям и партнерам за сотрудничество.