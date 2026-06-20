Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Трагическое ДТП в Броварах: погибли двое детей, есть пострадавшие

Трагическое ДТП в Броварах: погибли двое детей, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 17:56
В Броварах произошло ДТП: погибли дети, есть пострадавшие
Место смертельного ДТП в Броварах. Фото: ГСЧС Киевской области

В Броварах произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате столкновения погибли двое детей, ещё десять человек получили травмы различной степени тяжести. Спасатели извлекли пострадавших из поврежденного легкового автомобиля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Киевской области в субботу, 20 июня.

Внимание! Изображение содержит контент 18+!

Смертельна ДТП у Броварах
Последствия аварии в Броварах. Фото: ГСЧС Киевской области

В Киевской области произошла смертельная авария: погибли дети

По данным ГСЧС, авария произошла 19 июня в 19:54 на улице Вокзальной в Броварах. В Службу спасения поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и автобуса, после чего на место происшествия были направлены спасатели 56-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии спасатели установили, что в результате удара в легковом автомобиле оказались заблокированные люди. Спасатели провели деблокировку пострадавших из транспортного средства.

Читайте также:

По предварительным данным, в легковом автомобиле находились 12 человек — девять детей и трое взрослых. В результате аварии двое детей погибли, ещё десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

null
Скриншот сообщения ГСЧС Киевской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно пассажирка Mercedes, который 5 июня врезался в подземный переход на Соломенке, рассказала о поведении водителя перед смертельным ДТП. По её словам, автомобиль двигался на большой скорости и пытался совершить опасный обгон перед потерей управления. В результате аварии погибли четверо пешеходов, среди них 12-летний ребёнок.

Новини.LIVE также писали, что в Киеве Mercedes-Benz, который 5 июня стал причиной смертельного ДТП с четырьмя погибшими, двигался со скоростью около 150 км/ч. Об этом сообщила адвокат семьи погибшего мальчика, подчеркнув критически высокую скорость автомобиля в момент аварии. Эксперты также отмечают, что нынешние штрафы за превышение скорости слишком низкие и не сдерживают нарушителей.

ДТП авария Киевская область
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации