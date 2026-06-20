В Броварах произошло ДТП: погибли дети, есть пострадавшие

Место смертельного ДТП в Броварах. Фото: ГСЧС Киевской области

В Броварах произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате столкновения погибли двое детей, ещё десять человек получили травмы различной степени тяжести. Спасатели извлекли пострадавших из поврежденного легкового автомобиля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Киевской области в субботу, 20 июня.

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Последствия аварии в Броварах. Фото: ГСЧС Киевской области

В Киевской области произошла смертельная авария: погибли дети

По данным ГСЧС, авария произошла 19 июня в 19:54 на улице Вокзальной в Броварах. В Службу спасения поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и автобуса, после чего на место происшествия были направлены спасатели 56-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии спасатели установили, что в результате удара в легковом автомобиле оказались заблокированные люди. Спасатели провели деблокировку пострадавших из транспортного средства.

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По предварительным данным, в легковом автомобиле находились 12 человек — девять детей и трое взрослых. В результате аварии двое детей погибли, ещё десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Скриншот сообщения ГСЧС Киевской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно пассажирка Mercedes, который 5 июня врезался в подземный переход на Соломенке, рассказала о поведении водителя перед смертельным ДТП. По её словам, автомобиль двигался на большой скорости и пытался совершить опасный обгон перед потерей управления. В результате аварии погибли четверо пешеходов, среди них 12-летний ребёнок.

Новини.LIVE также писали, что в Киеве Mercedes-Benz, который 5 июня стал причиной смертельного ДТП с четырьмя погибшими, двигался со скоростью около 150 км/ч. Об этом сообщила адвокат семьи погибшего мальчика, подчеркнув критически высокую скорость автомобиля в момент аварии. Эксперты также отмечают, что нынешние штрафы за превышение скорости слишком низкие и не сдерживают нарушителей.