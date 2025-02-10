Возле метро Дарница закроют движение по путепроводу — детали

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Wikimedia Commons

Пассажирский транспорт в Киеве с 8 февраля по 30 ноября будет менять работу на время реконструкции путепровода возле станции метро "Дарница". Изменения в движении будут внедрять поэтапно для отдельных маршрутов.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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В КГГА сообщили, что с 8 и 9 февраля в столице введут временный троллейбусный маршрут № 43-А "Ст. м. "Лыбедская" — Дарницкая площадь по следующей схеме:

ул. Большая Васильковская (от ст. м. "Лыбедская") — Лыбедская пл. — ул. Антоновича — бульв. Николая Михновского — мост им. Евгения Патона — просп. Соборности — Дарницкая пл. — ул. Владимира Сосюры — ул. Пластовая — ул. Пражская — Дарницкая пл. — просп. Соборности — мост им. Николая Михновского — ул. Большая Васильковская (до ст. м. "Лыбедская").

Временный троллейбусный маршрут № 43-А. Фото: КГГА

В то же время с 10 февраля и до конца реконструкции путепровода также будет курсировать временный троллейбус № 43-К "Ст. м. "Лыбедская" — Дарницкая площадь" по схеме:

ул. Большая Васильковская (от ст. м. "Лыбедская") — Лыбедская пл. — ул. Антоновича — бульв. Николая Михновского — мост им. Евгения Патона — просп. Соборности — Дарницкая пл. — просп. Мира — ул. Строителей — Дарницкая пл. — просп. Соборности — мост им. Николая Михновского — ул. Большая Васильковская (до ст. м. "Лыбедская").

Временный троллейбусный маршрут № 43-К. Фото: КГГА

Также в КГГА проинформировали, что с 8 февраля по 30 ноября в столице будут работать:

троллейбус № 29-К — от остановочной платформы "Куреневка" до ст. м. "Дарница";

Временный троллейбусный маршрут №29К. Фото: КГГА

троллейбус № 50-К — от ул. Милославской до ст. м. "Дарница";

Временный троллейбусный маршрут №50К. Фото: КГГА

временный автобус № 50-ТР "Улица Милославская — площадь Дарницкая" — просп. Красной Калины (от ул. Милославской) — Керченская пл. — просп. Воскресенский — просп. Георгия Нарбута — ул. Андрея Малышко — ул. Братиславская — ул. Гната Хоткевича — просп. Леонида Каденюка — ул. Владимира Сосюры — просп. Верховной Рады — ул. Гната Хоткевича — просп. Броварской — просп. Георгия Нарбута — просп. Воскресенский — Керченская пл. — просп. Красной Калины (до ул. Милославской).

Временный автобусный маршрут №50-ТР. Фото: КГГА

Также будет продлен маршрут автобуса № 55 до ст. м. "Дарница":

просп. Мира — ул. Строителей — ул. Гетмана Павла Полуботка (до ст. м. "Дарница") — (в обратном направлении) ул. Сергея Набоки — ул. Винстона Черчилля — ул. Строителей — ул. Владимира Сосюры.

Временный автобусный маршрут №55. Фото: КГГА

Временный автобусный маршрут №55. Фото: КГГА

С 8 февраля движение троллейбусов № 50 "Улица Милославская — станция метрополитена "Лыбедская" будет закрыто.

Кроме того, изменения коснутся и работы маршрутных такси:

№ 476 (в обоих направлениях) — ул. Северная — просп. Владимира Ивасюка — ул. Левка Лукьяненко — ул. Героев полка "Азов" — ул. Иорданская — ул. Александра Архипенко — просп. Владимира Ивасюка — просп. Степана Бандеры — Северный мост — просп. Романа Шухевича — просп. Воскресенский — ул. Николая Кибальчича — ул. Остафия Дашкевича — ул. Князя Романа Мстиславича — ул. Андрея Малышко (до остановки "Детский мир");

№ 504 — ул. Милославская (от ул. Оноре де Бальзака) — ул. Радунская — ул. Николая Лаврухина — ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) — ул. Сержа Лифаря — просп. Красной Калины — Керченская пл. — Воскресенский просп. — просп. Георгия Нарбута — ул. Андрея Малышко (Парковый проезд) — Броварской просп. — просп. Георгия Нарбута — Воскресенский просп. — Керченская пл. — просп. Красной Калины — ул. Сержа Лифаря — ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) — ул. Николая Лаврухина — ул. Радунская — ул;

№ 509 — просп. Красной Калины (от ул. Милославской) — Керченская пл. — Воскресенский просп. - просп. Георгия Нарбута — Броварской просп. Евгения Сверстюка — ул. Бориса Мартоса — ул. Ивана Миколайчука — просп. Соборности — Дарницкая пл. — Харьковское шоссе — ул. Тепловозная — ул. Петра Радзиня — ул. Привокзальная — ул. Ялтинская (до ул. Исмаила Гаспринского) — ул. Ялтинская — ул. Привокзальная — Харьковское шоссе — Дарницкая пл. — просп. Бориса Мартоса — ул. Евгения Сверстюка — Броварской просп. — просп. Георгия Нарбута — Воскресенский просп. — Керченская пл. — просп. Красной Калины;

№ 511 — от ст. м. "Позняки" — просп. Николая Бажана — просп. Петра Григоренко — ул. Драгоманова — ул. Анны Ахматовой — ул. Тростянецкая — Харьковское шоссе — Дарницкая пл. Мира — ул. Строителей — ул. Гетмана Павла Полуботка — ст. м. "Дарница" — ул. Гетмана Павла Полуботка — ул. Сергея Набоки — ул. Винстона Черчилля — ул. Строителей — бульв. Верховной Рады — просп. Мира — Дарницкая пл. — Харьковское шоссе — ул. Тростянецкая — ул. Анны Ахматовой — ул. Драгоманова — просп. Петра Григоренко — просп. Николая Бажана — ст. м. "Позняки";

От ул. Милославской — ул. Николая Закревского — просп. Красной Калины — Воскресенский просп. — просп. Алишера Навои — ул. Князя Романа Мстиславича — Дарницкий бульв. — ул. Андрея Малышко (до остановки "Детский мир") — ул. Андрея Малышко — Дарницкий бульв. — ул. Князя Романа Мстиславича — просп. Алишера Навои — Воскресенский просп. — просп. Красной Калины — ул. Николая Закревского — ул. Милославская.

На время реконструкции путепровода на маршрутном такси № 511 будет осуществляться бесплатная пересадка пассажиров между вышеупомянутыми участками маршрута № 511.

Напомним, недавно депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил об аварийном состоянии транспортной системы Киева. Воздушная тревога ухудшает ситуацию в городе.

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