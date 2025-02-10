Біля метро Дарниця закриють рух шляхопроводом — деталі

Громадський транспорт у Києві. Фото: Wikimedia Commons

Пасажирський транспорт у Києві з 8 лютого до 30 листопада змінюватиме роботу на час реконструкції шляхопроводу біля станції метро "Дарниця". Зміни в русі впроваджуватимуть поетапно для окремих маршрутів.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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У КМДА повідомили, що з 8 та 9 лютого в столиці запровадять тимчасовий тролейбусний маршрут № 43-А "Ст. м. "Либідська" — Дарницька площа за наступною схемою:

вул. Велика Васильківська (від ст. м. "Либідська") — Либідська пл. — вул. Антоновича — бульв. Миколи Міхновського — міст ім. Євгена Патона — просп. Соборності — Дарницька пл. — вул. Володимира Сосюри — вул. Пластова — вул. Празька — Дарницька пл. — просп. Соборності — міст ім. Євгена Патона — бульв. Миколи Міхновського — вул. Велика Васильківська (до ст. м. "Либідська").

Тимчасовий тролейбусний маршрут № 43-А. Фото: КМДА

Водночас з 10 лютого і до кінця реконструкції шляхопроводу також курсуватиме тимчасовий тролейбус № 43-К "Ст. м. "Либідська" — Дарницька площа" за схемою:

вул. Велика Васильківська (від ст. м. "Либідська") — Либідська пл. — вул. Антоновича — бульв. Миколи Міхновського — міст ім. Євгена Патона — просп. Соборності — Дарницька пл. — просп. Миру — вул. Будівельників — Дарницька пл. — просп. Соборності — міст ім. Євгена Патона — бульв. Миколи Міхновського — вул. Велика Васильківська (до ст. м. "Либідська").

Тимчасовий тролейбусний маршрут № 43-К. Фото: КМДА

Також у КМДА проінформували, що з 8 лютого до 30 листопада у столиці працюватимуть:

тролейбус № 29-К — від зупинкової платформи "Куренівка" до ст. м. "Дарниця";

Тимчасовий тролейбусний маршрут №29К. Фото: КМДА

тролейбус № 50-К – від вул. Милославської до ст. м. "Дарниця";

Тимчасовий тролейбусник маршрут №50К. Фото: КМДА

тимчасовий автобус № 50-ТР "Вулиця Милославська — площа Дарницька" — просп. Червоної Калини (від вул. Милославської) — Керченська пл. — просп. Воскресенський — просп. Георгія Нарбута — вул. Андрія Малишка — вул. Братиславська — вул. Гната Хоткевича — просп. Леоніда Каденюка — вул. Володимира Сосюри — просп. Леоніда Каденюка — бульв. Верховної Ради — вул. Гната Хоткевича — просп. Броварський — просп. Георгія Нарбута — просп. Воскресенський — Керченська пл. — просп. Червоної Калини (до вул. Милославської).

Тимчасовий автобусний маршрут №50-ТР. Фото: КМДА

Також буде продовжено маршрут автобуса № 55 до ст. м. "Дарниця":

просп. Миру — вул. Будівельників — вул. Гетьмана Павла Полуботка (до ст. м. "Дарниця") — (у зворотному напрямку) вул. Сергія Набоки — вул. Вінстона Черчилля — вул. Будівельників — вул. Володимира Сосюри.

Тимчасовий автобусний маршрут №55. Фото: КМДА

Тимчасовий автобусний маршрут №55. Фото: КМДА

З 8 лютого рух тролейбусів № 50 "Вулиця Милославська — станція метрополітену "Либідська" буде закритий.

Крім того, зміни стосуватимуться і роботи маршрутних таксі:

№ 476 (в обох напрямках) — вул. Північна — просп. Володимира Івасюка — вул. Левка Лук’яненка — вул. Героїв полку "Азов" — вул. Йорданська — вул. Олександра Архипенка — просп. Володимира Івасюка — просп. Степана Бандери — Північний міст — просп. Романа Шухевича — просп. Воскресенський — вул. Миколи Кибальчича — вул. Остафія Дашкевича — вул. Князя Романа Мстиславича — вул. Андрія Малишка (до зупинки "Дитячий світ");

№ 504 — вул. Милославська (від вул. Оноре де Бальзака) — вул. Радунська — вул. Миколи Лаврухіна — вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) — вул. Сержа Лифаря — просп. Червоної Калини — Керченська пл. — Воскресенський просп. — просп. Георгія Нарбута — вул. Андрія Малишка (Парковий проїзд) — Броварський просп. — просп. Георгія Нарбута — Воскресенський просп.– Керченська пл. – просп. Червоної Калини — вул. Сержа Лифаря — вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) — вул. Миколи Лаврухіна — вул. Радунська — вул. Милославська;

№ 509 — просп. Червоної Калини (від вул. Милославської) — Керченська пл. — Воскресенський просп. — просп. Георгія Нарбута — Броварський просп. — вул. Євгена Сверстюка — вул. Бориса Мартоса — вул. Івана Миколайчука — просп. Соборності — Дарницька пл. — Харківське шосе — вул. Тепловозна — вул. Петра Радзіня — вул. Привокзальна — вул. Ялтинська (до вул. Ісмаїла Гаспринського) — вул. Ялтинська — вул. Привокзальна — Харківське шосе — Дарницька пл. — просп. Соборності — вул. Бориса Мартоса — вул. Євгена Сверстюка — Броварський просп. — просп. Георгія Нарбута — Воскресенський просп. — Керченська пл. — просп. Червоної Калини;

№ 511 — від ст. м. "Позняки" — просп. Миколи Бажана — просп. Петра Григоренка — вул. Драгоманова — вул. Анни Ахматової — вул. Тростянецька — Харківське шосе — Дарницька пл. — просп. Миру — вул. Будівельників — вул. Гетьмана Павла Полуботка — ст. м. "Дарниця" — вул. Гетьмана Павла Полуботка — вул. Сергія Набоки — вул. Вінстона Черчилля — вул. Будівельників — бульв. Верховної Ради — просп. Миру — Дарницька пл. — Харківське шосе — вул. Тростянецька — вул. Анни Ахматової — вул. Драгоманова — просп. Петра Григоренка — просп. Миколи Бажана — ст. м. "Позняки";

Від вул. Милославської — вул. Миколи Закревського — просп. Червоної Калини — Воскресенський просп. — просп. Алішера Навої — вул. Князя Романа Мстиславича — Дарницький бульв. — вул. Андрія Малишка (до зупинки "Дитячий світ") — вул. Андрія Малишка — Дарницький бульв. — вул. Князя Романа Мстиславича — просп. Алішера Навої — Воскресенський просп. — просп. Червоної Калини — вул. Миколи Закревського — вул. Милославська.

На час реконструкції шляхопроводу на маршрутному таксі № 511 здійснюватиметься безоплатна пересадка пасажирів між вищезазначеними ділянками маршруту № 511.

Нагадаємо, нещодавно депутат Київради Андрій Вітренко заявив про аварійний стан транспортної системи Києва. Повітряна тривога погіршує ситуацію в місті.

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