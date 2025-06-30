Сколько стоит транспортная карта в Киеве — что изменится с 1 июля

Транспортные карты и проезд — что изменится в Киеве с 1 июля
С 1 июля жителей Киева и гостей столицы ждет ряд важных обновлений в сфере транспорта, льгот и финансовых услуг. В то же время тарифы на коммунальные услуги остаются неизменными.
Новини.LIVE собрали ключевые изменения в Киеве, которые вступят в силу с 1 июля.
Дорожают транспортные карты
Обычная синяя транспортная карта для оплаты проезда в общественном транспорте будет стоить 96 гривен, а пластиковая ученическая - 120 гривен.
Причиной подорожания является рост расходов на производство, логистику и другие составляющие. Карты, приобретенные ранее, остаются в силе.
Меняется порядок льгот для школьников
На время летних каникул — с 1 июля по 31 августа — ученики киевских школ будут платить за проезд на общих условиях. Бесплатный проезд будет действовать снова с 1 сентября, в начале учебного года.
Впрочем, школьники могут приобрести льготные проездные со скидкой 75%, которые доступны в приложении Киев Цифровой или в терминалах.
Стоимость льготных проездных билетов для учащихся дневной формы обучения:
- 325 грн — проездной без ограничения поездок в месяц;
- 162,50 грн — проездной без ограничения поездок на вторую половину месяца;
- 72,50 грн — проездной на месяц на 46 поездок;
- 97,50 грн — проездной в месяц на 62 поездки;
- 143,75 грн — проездной на месяц на 92 поездки;
- 192,50 грн — проездной в месяц на 124 поездки.
Ученики также могут приобрести разовые поездки на ученический билет, однако в таком случае скидка 75% не применяется.
Новые условия в отделениях Укрпочты
С 1 июля Укрпочта ограничивает размер на выплату наличных физическим лицам (наложенный платеж).
Максимум — 100 тысяч гривен в месяц и не более 10 операций на одно лицо. Эти нововведения касаются платежей в наличной форме.
Тарифы на коммунальные услуги остаются неизменными
Повышение стоимости электроэнергии и газа в июле не предусмотрено.
- Свет: 4,32 грн/кВт-час
- Газ (Нафтогаз): 7,96 грн/м³
У некоторых частных поставщиков газ стоит — от 7,79 до 9,99 грн/м³.
Минимальная зарплата и пенсии без изменений
Минимальная зарплата остается на уровне 8000 гривен, но фактически "на руки" работник получает 6160 грн после уплаты налогов.
Размер минимальных пенсий также не меняется — последняя индексация была в марте.
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