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Главная Киев Транспортные карты и проезд — что изменится в Киеве с 1 июля

Транспортные карты и проезд — что изменится в Киеве с 1 июля

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 07:21
Сколько стоит транспортная карта в Киеве — что изменится с 1 июля
Троллейбус на остановке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С 1 июля жителей Киева и гостей столицы ждет ряд важных обновлений в сфере транспорта, льгот и финансовых услуг. В то же время тарифы на коммунальные услуги остаются неизменными.

Новини.LIVE собрали ключевые изменения в Киеве, которые вступят в силу с 1 июля.

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Дорожают транспортные карты

Обычная синяя транспортная карта для оплаты проезда в общественном транспорте будет стоить 96 гривен, а пластиковая ученическая - 120 гривен.

Причиной подорожания является рост расходов на производство, логистику и другие составляющие. Карты, приобретенные ранее, остаются в силе.

Меняется порядок льгот для школьников

На время летних каникул — с 1 июля по 31 августа — ученики киевских школ будут платить за проезд на общих условиях. Бесплатный проезд будет действовать снова с 1 сентября, в начале учебного года.

Впрочем, школьники могут приобрести льготные проездные со скидкой 75%, которые доступны в приложении Киев Цифровой или в терминалах.

Стоимость льготных проездных билетов для учащихся дневной формы обучения:

  • 325 грн — проездной без ограничения поездок в месяц;
  • 162,50 грн — проездной без ограничения поездок на вторую половину месяца;
  • 72,50 грн — проездной на месяц на 46 поездок;
  • 97,50 грн — проездной в месяц на 62 поездки;
  • 143,75 грн — проездной на месяц на 92 поездки;
  • 192,50 грн — проездной в месяц на 124 поездки.


Ученики также могут приобрести разовые поездки на ученический билет, однако в таком случае скидка 75% не применяется.

Новые условия в отделениях Укрпочты

С 1 июля Укрпочта ограничивает размер на выплату наличных физическим лицам (наложенный платеж).

Максимум — 100 тысяч гривен в месяц и не более 10 операций на одно лицо. Эти нововведения касаются платежей в наличной форме.

Тарифы на коммунальные услуги остаются неизменными

Повышение стоимости электроэнергии и газа в июле не предусмотрено.

  • Свет: 4,32 грн/кВт-час
  • Газ (Нафтогаз): 7,96 грн/м³

У некоторых частных поставщиков газ стоит — от 7,79 до 9,99 грн/м³.

Минимальная зарплата и пенсии без изменений

Минимальная зарплата остается на уровне 8000 гривен, но фактически "на руки" работник получает 6160 грн после уплаты налогов.

Размер минимальных пенсий также не меняется — последняя индексация была в марте.

Ранее мы писали, что общественный транспорт Киева находится в большом кризисе.

Также мы рассказывали, кого могут не пустить в метро Киева.

Укрпошта Киев изменения июль проезд общественный транспорт
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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