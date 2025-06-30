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Головна Київ Транспортні картки і вартість проїзду — зміни у Києві з 1 липня

Транспортні картки і вартість проїзду — зміни у Києві з 1 липня

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 07:21
Скільки коштує транспортна картка у Києві — що зміниться з 1 липня
Тролейбус на зупинці у Києві. Фото: Новини.LIVE

З 1 липня на мешканців Києва та гостей столиці чекає низка важливих оновлень у сфері транспорту, пільг та фінансових послуг. Водночас тарифи на комунальні послуги залишаються незмінними.

Новини.LIVE зібрали ключові зміни у Києві, що набудуть чинності з 1 липня.

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Дорожчають транспортні картки

Звичайна синя транспортна карта для оплати проїзду в громадському транспорті коштуватиме 96 гривень, а пластиковий учнівський — 120 гривень.

Причиною здорожчання є зростання витрат на виробництво, логістику та інші складові. Карти, придбані раніше, залишаються чинними.

Змінюється порядок пільг для школярів

На час літніх канікул — з 1 липня до 31 серпня — учні київських шкіл сплачуватимуть за проїзд на загальних умовах. Безплатний проїзд діятиме знову з 1 вересня, на початку навчального року.

Втім, школярі можуть придбати пільгові проїзні зі знижкою 75%, які доступні в застосунку Київ Цифровий або в терміналах.

Вартість пільгових проїзних квитків для учнів денної форми навчання:

  • 325 грн — проїзний без обмеження поїздок на місяць;
  • 162,50 грн — проїзний без обмеження поїздок на другу половину місяця;
  • 72,50 грн — проїзний на місяць на 46 поїздок;
  • 97,50 грн — проїзний на місяць на 62 поїздки;
  • 143,75 грн — проїзний на місяць на 92 поїздки;
  • 192,50 грн — проїзний на місяць на 124 поїздки.


Учні також можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому разі знижка 75% не застосовується.

Нові умови у відділеннях Укрпошти

З 1 липня Укрпошта обмежує розмір на виплату готівки фізичним особам (післяплату).

Максимум — 100 тисяч гривень на місяць і не більше 10 операцій на одну особу. Ці нововведення стосуються платежів у готівковій формі.

Тарифи на комунальні послуги залишаються незмінними

Підвищення вартості електроенергії та газу в липні не передбачено.

  • Світло: 4,32 грн/кВт-год
  • Газ (Нафтогаз): 7,96 грн/м³

У деяких приватних постачальників газ коштує — від 7,79 до 9,99 грн/м³.

Мінімальна зарплата і пенсії без змін

Мінімальна зарплата залишається на рівні 8000 гривень, але фактично "на руки" працівник отримує 6160 грн після сплати податків.

Розмір мінімальних пенсій також не змінюється — остання індексація була у березні.

Раніше ми писали, що громадський транспорт Києва знаходиться у великій кризі.

Також ми розповідали, кого можуть не пустити в метро Києва.

Укрпошта Київ зміни липень проїзд громадський транспорт
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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