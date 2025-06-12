Бахматов зробив заяву щодо громадського транспорту Києва

Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Очільник Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов заявив, що громадський транспорт Києва у глибокій кризі. За його словами, жити на Троєщині без власного авто стає дедалі складніше.

Про це Максим Бахматов сказав в ефірі "Київського часу".

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Громадський транспорт у Києві

Бахматов зазначив, що у Києві з 450 тролейбусів, які були три роки тому, наразі залишилося лише 250.

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За його словами, на Троєщині жити без автівки складно, тому люди часто купують хоч щось на колесах, аби бути мобільними.

"Моя помічниця намагалася виїхати з району на тролейбусі й прочекала годину.[…] Єдиний просунутий веломаршрут Київ-Троєщина... в нього вгасили понад 200 мільйонів. Не добудували, не ввели в експлуатацію, так і стоїть недобудований", — додав Бахматов.

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Нагадаємо, Бахматов зазначив, що через повномасштабну війну та високу вартість проєкту будівництво метро на Троєщину наразі не є серед головних пріоритетів.

А на зеленій лінії київського метро є ще одна станція, недоступна для пасажирів — "Теличка".