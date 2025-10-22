В столице прозвучала третья воздушная тревога - чем РФ атакует Киев

Срочная новость

В Киеве третий раз за эту ночь объявлена воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия.

Информация поступила от КГГА.

Реклама

Читайте также:

Чем оккупанты атакуют сейчас Киев

По сообщению властей и Воздушных сил ВС Украины на столицу надвигаются дроны-камикадзе. Они зафиксированы в районе Вышгорода.

Новость обновляется...