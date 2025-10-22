В столице прозвучала третья воздушная тревога - чем РФ атакует Киев

Третья воздушная тревога в Киеве — что теперь летит на столицу
Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 03:30
обновлено: 03:40
Срочная новость
В Киеве третий раз за эту ночь объявлена воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия.
Информация поступила от КГГА.
Реклама
Читайте также:
Чем оккупанты атакуют сейчас Киев
По сообщению властей и Воздушных сил ВС Украины на столицу надвигаются дроны-камикадзе. Они зафиксированы в районе Вышгорода.
Новость обновляется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама