Главная Киев Третья воздушная тревога в Киеве — что теперь летит на столицу

Третья воздушная тревога в Киеве — что теперь летит на столицу

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 03:30
обновлено: 03:40
В столице прозвучала третья воздушная тревога - чем РФ атакует Киев
Срочная новость

В Киеве третий раз за эту ночь объявлена воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия.

Информация поступила от КГГА.

Читайте также:

Чем оккупанты атакуют сейчас Киев

По сообщению властей и Воздушных сил ВС Украины на столицу надвигаются дроны-камикадзе. Они зафиксированы в районе Вышгорода.

Новость обновляется...

 

Киев воздушная тревога война в Украине атака дрон-камикадзе
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
