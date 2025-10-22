У столиці пролунала третя повітряна тривога — чим РФ атакує Київ

Третя повітряна тривога у Києві — що цього разу летить на столицю
Дата публікації: 22 жовтня 2025 03:30
Оновлено: 03:40
Термінова новина
У Києві третій раз за цю ніч оголошено повітряну тривогу. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.
Інформація поступила від КМДА.
Чим окупанти атакують зараз Київ
За повідомлення влади та Повітряних сил ЗС України на столицю насуваються дрони-камікадзе. Вони зафіксовані в районі Вишгорода.
Новина оновлюється...
