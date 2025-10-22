У столиці пролунала третя повітряна тривога — чим РФ атакує Київ

Термінова новина

У Києві третій раз за цю ніч оголошено повітряну тривогу. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.

Інформація поступила від КМДА.

За повідомлення влади та Повітряних сил ЗС України на столицю насуваються дрони-камікадзе. Вони зафіксовані в районі Вишгорода.

