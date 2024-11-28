Обстрелы Киева 28 ноября — в КГВА раскрыли детали

Дым от обстрелов в Киеве. Иллюстративное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Российские войска ночью и утром 28 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. В двух районах столицы зафиксировано падение обломков.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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В КГВА рассказали, что для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования и беспилотники разного типа. Воздушная тревога в Киеве была объявлена почти в полночь из-за угрозы БпЛА с восточного направления и продолжалась более девяти часов.

"Ближе к утру российские воздушно-космические силы выполнили пуски ракет Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Ракеты заходили в Киев по разным направлениям. В результате противовоздушного боя все вражеские цели, угрожавшие Киеву, были уничтожены (точное количество и тип применяемого вооружения обнародуют в отчетах Воздушные Силы)", — говорится в сообщении.

Сейчас известно, что в двух районах столицы — в Днепровском и Дарницком, зафиксировали падение обломков. Данных о пострадавших нет. Повреждения получило отдельное предприятие, там выбиты двери и окна, также поврежден грузовой автомобиль.

Скриншот сообщения КМВА

Напомним, в результате ракетного удара по Украине Житомир полностью обесточен. Кроме того, в городе нет водоснабжения.

Также россияне обстреляли Луцк. В результате попадания обесточена часть города, не работает электротранспорт.