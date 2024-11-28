Обстріли Києва 28 листопада — в КМВА розкрили деталі

Тривога лунала понад 9 годин — наслідки обстрілів Києва
Російські війська вночі та зранку 28 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. У двох районах столиці зафіксували падіння уламків.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
Наслідки обстрілів Києва 28 листопада
У КМВА розповіли, що для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування та безпілотники різного типу. Повітряну тривогу у Києві оголосили майже опівночі через загрозу БпЛА зі східного напрямку і тривала вона понад дев'ять годин.
"Ближче до ранку російські повітряно-космічні сили виконали пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Ракети заходили на Київ з різних напрямків. В результаті протиповітряного бою усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип застосованого озброєння оприлюднять у звітах Повітряні Сили)", — йдеться у повідомленні.
Станом на зараз відомо, що у двох районах столиці — в Дніпровському та Дарницькому, зафіксували падіння уламків. Даних щодо постраждалих немає. Пошкоджень зазнало окреме підприємство, там вибиті двері та вікна, також пошкоджене вантажне авто.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Україні Житомир повністю знеструмлено. Крім того, у місті немає водопостачання.
Також росіяни обстріляли Луцьк. Внаслідок влучання знеструмлено частину міста, не працює електротранспорт.
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