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Главная Киев Тревога в Киеве, на Киевщине и в ряде областей — какая опасность

Тревога в Киеве, на Киевщине и в ряде областей — какая опасность

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Дата публикации 10 июня 2025 23:08
Вечерняя тревога в Киеве, Киевской области и в некоторых областях 10 июня 2025 года — какая угроза
Ракета и БпЛА в небе. Фото иллюстративное: espreso.tv

Воздушную тревогу объявили сейчас в Киеве и в Киевской области. Также красные на карте воздушных тревог еще десять регионов.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения баллистики. Кроме того, продолжается атака ударных БпЛА.

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Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о воздушной тревоге поздно вечером 10 июня

В 22:53 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской области. В 22:58 стало известно, что на севере Черниговской области есть разведывательные дроны. В 22:59 жителей Запорожской области предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения, а по состоянию на 23:02 ряд областей оказался под угрозой применения баллистического вооружения. В Киевской области воздушную тревогу объявили в 23:01, а в Киеве — в 23:02.

Где объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вечером 10 июня 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:08 10 июня

По состоянию на 23:08 воздушная тревога, кроме Киева и Киевской области, продолжается в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

Напомним, в ночь на 10 июня россияне обстреляли Оболонский район Киева. Погибла женщина.

Также мы сообщали, что ночью 10 июня РФ нанесла дроновый удар по Одессе. Два человека погибли. Еще девять получили ранения.

беспилотники воздушная тревога ракеты опасность война в Украине
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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