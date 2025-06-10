Обстріл Києва 10 червня — окупанти вбили жінку в Оболонському районі

У Києві внаслідок обстрілу загинула жінка — що відомо
У Києві внаслідок російського обстрілу у ніч проти 10 червня загинула людина. Йдеться про жінку в Оболонському районі міста.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
Загибель жінки в Києві внаслідок обстрілу 10 червня
"Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі. Щирі співчуття родині та близьким загиблої. Це важка й болюча втрата", — наголосив Ткаченко.
За його словами, російські удари знову влучають в життя цивільних людей. Начальник КМВА додав, що це ще раз показує, з чим Україна має справу.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу у Києві пошкоджено Софійський собор. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
А у Шевченківському районі столиці уламки збитих російських цілей зафіксовано щонайменше на дев’яти різних локаціях.
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