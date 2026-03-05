Відео
Головна Київ У Києві знову зросли ціни на пальне

У Києві знову зросли ціни на пальне

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 07:49
Ціни на пальне в Києві та області 5 березня — скільки коштує бензин, газ і дизель
АЗС. Фото: Новини.LIVE

У Києві зафіксовано невелике зростання цін на пальне на автозаправних станціях. Найпопулярніші види бензину та дизпалива подорожчали на частині АЗС, хоча на деяких заправках ціни залишилися без змін.

Про це повідомляє Новини.LIVE в четвер, 5 березня.

Читайте також:

Ціни на пальне у Києві 5 березня

Станом на ранок у Києві літр бензину А-95 коштує від 67,90 грн до 74,89 грн. Це один із найбільш затребуваних видів пального серед українських водіїв.

Преміальний бензин А-100 продають дорожче — від 77,90 грн до 81,29 грн за літр.

Ціни на пальне у Києві сьогодні
Вартість пального у Києві станом на ранок 5 березня. Фото: Новини.LIVE

Вартість дизельного пального на київських АЗС коливається приблизно в межах 67,90-76,69 грн за літр.

Якщо порівнювати з попереднім днем, ціни на пальне в столиці дещо підвищилися. Водночас на окремих автозаправках вони залишилися на тому ж рівні.

Для порівняння, 4 березня бензин А-95 у Києві коштував 63,99-73,99 грн за літр, бензин А-100 — 78,99-80,99 грн, а дизельне пальне продавали по 63,99-73,99 грн за літр.

Водночас у Київській області ціни на пальне дещо різняться залежно від мережі АЗС. Літр бензину на заправках регіону можна знайти приблизно від 54,99 грн до 74,89 грн.

Скільки коштує пальне на Київщині 5 березня
Вартість пального на Київщині 5 березня. Фото: Новини.LIVE

Бензин А-100 на заправках області коштує близько 80,99-81,29 грн за літр.

Дизельне пальне на місцевих АЗС продають приблизно по 63,00-76,69 грн за літр, а автогаз можна заправити орієнтовно за 36,00-41,99 грн за літр.

Зростання цін на пальне в Україні

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до керівництва Антимонопольний комітет України через різке підвищення вартості пального. Він також закликав учасників паливного ринку відповідально поставитися до ситуації та не допускати необґрунтованого зростання цін.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прокоментував подорожчання пального в Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. За його словами, ціна на бензин потенційно може зрости ще приблизно на 10 гривень за літр.

Тим часом Антимонопольний комітет України звернувся до автозаправних мереж із вимогою пояснити причини підвищення цін на бензин в країні. У відомстві зазначили, що у разі виявлення порушень законодавства до учасників ринку можуть бути застосовані відповідні заходи.

Київ бензин Київська область газ пальне дизпаливо Ціни на пальне
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
