Центр Киева закрывают для транспорта: что происходит

Перекрытая улица в Киеве. Фото: "Вечерний Киев"/Борис Корпусенко

Улица Богдана Хмельницкого в центре Киева перекрывается на ремонтные работы. Одна из центральных транспортных магистралей украинской столицы будет недоступна для движения с 1 июня по 30 сентября.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

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В Киеве перекрывают для движения транспорта одну из центральных улиц, улицу Богдана Хмельницкого.

Эта транспортная магистраль будет перекрыта с 1 июня по 30 сентября.

Причина перекрытия улицы

В КГГА объяснили, что такое решение продиктовано необходимостью ремонта.

Ремонтировать будут покрытие из брусчатки, которой выстлана проезжая часть улицы Богдана Хмельницкого.

Ремонт улицы разделен на два этапа. На первом этапе будут ремонтировать участок от улицы Крещатик до Терещенковской.

Впоследствии ремонтные бригады займутся частью улицы Богдана Хмельницкого до перекрестков с улицами Владимирской и Пирогова.

Напомним, что в мае в Киеве для ремонта перекрывали улицу Сырецкую.