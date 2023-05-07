Автомобілі в Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 травня, у Києві перекрили рух на вулиці Сирецькій. Обмеження триватимуть до 23:50.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Перекриття руху на вулиці Сирецькій

"За інформацією КМДА, протягом дня влаштовуватимуть нове асфальтове покриття на ділянці від вулиці Кирилівської до вулиці Семена Скляренка", — йдеться у повідомленні.

У патрульній поліції розповіли, що об'їхати ділянку можна за маршрутом: вул. Скляренка — вул. Куренівська — вул. Кирилівська, а також у зворотному напрямку.

Перекриття руху в Києві. Фото: t.me/kyivpatrol

Нагадаємо, у ніч на 7 травня сили протиповітряної оборони знищили російський безпілотний літальний апарат у Києві. За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань немає.

Також ми писали, що незабаром Київською дитячою залізницею пройде незвичайна подія — старовинний паротяг ГР-336 здійснить подорож по магістралі. Вже 70 років тому цей паротяг справив справжній фурор, здійснивши перший поїзд дитячою залізницею у Києві. Тепер він повернеться, щоб знову порадувати маленьких пасажирів.

Додамо, у п'ятницю, 5 травня, у селі Чайки Київської області патрульні виявили у водія вантаж невідомого походження. Вантажний відсік мікроавтобуса заповнений різними відрізками кабелю.