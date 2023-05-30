Центр Києва закривають для транспорту: що відбувається

Перекрита вулиця в Києві. Фото: “Вечірній Київ”/Борис Корпусенко

Вулицю Богдана Хмельницького у центрі Києва перекривають на ремонтні роботи. Одна із центральних транспортних магістралей української столиці буде недоступна для руху з 1 червня до 30 вересня.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

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У Києві перекривають для руху транспорту одну із центральних вулиць, вулицю Богдана Хмельницького.

Ця транспортна магістраль буде перекрита з 1 червня до 30 вересня.

Причина перекриття вулиці

У КМДА пояснили, що таке рішення продиктоване необхідністю проведення ремонту.

Ремонтуватимуть покриття з бруківки, якою вистелена проїжджа частина вулиці Богдана Хмельницького.

Ремонт вулиці розділений на два етапи. На першому етапі ремонтуватимуть ділянку від вулиці Хрещатик до Терещенківської.

Згодом ремонтні бригади займуться частиною вулиці Богдана Хмельницького до перехресть із вулицями Володимирською та Пирогова.

Нагадаємо, що у травні в Києві для ремонту перекривали вулицю Сирецьку.