В центре Киева прорвало теплосеть — какая причина

Центр Киева затянуло паром — в теплоэнерго назвали причину
В Киеве произошел прорыв теплосети. В настоящее время повреждение на улице Большая Васильковская, 84, локализовано.
Об этом сообщила пресс-служба Киевтеплоэнерго во вторник, 29 октября.
В Киеве прорвало теплосеть
Утром 29 октября на улице Большая Васильковская, 84, произошло эксплуатационное повреждение в тепловой камере, в результате произошла утечка воды через люк и дренажные каналы на проезжую часть.
Впоследствии в сети начали распространяться видео о том, как центр столицы покрыл пар.
"Сейчас повреждения локализованы. Аварийно-восстановительная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла теплоноситель, обследует локацию и оперативно выполнит ремонтные работы в теплокамере", — говорится в сообщении.
Напомним, с 14 октября в Киеве должны были начать подавать тепло в учреждения социнфраструктуры: больницы, школы, детские сады. Жилые дома граждан подсоединят несколько позже.
Ранее мы писали о том, что ситуация с теплом этой зимой будет отличаться от ситуации со светом. Поскольку генерация тепла в Украине децентрализована, это будет вопрос к решениям каждой отдельной городской власти.
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