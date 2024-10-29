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Центр Киева затянуло паром — в теплоэнерго назвали причину

29 октября 2024 09:33
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В центре Киева прорвало теплосеть — какая причина
Центр Киева в паре из-за прорыва теплосети. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Киеве произошел прорыв теплосети. В настоящее время повреждение на улице Большая Васильковская, 84, локализовано.

Об этом сообщила пресс-служба Киевтеплоэнерго во вторник, 29 октября.

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Утром 29 октября на улице Большая Васильковская, 84, произошло эксплуатационное повреждение в тепловой камере, в результате произошла утечка воды через люк и дренажные каналы на проезжую часть.

Центр Киева затянуло паром — в теплоэнерго назвали причину - фото 1
Последствия прорыва теплосети. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Впоследствии в сети начали распространяться видео о том, как центр столицы покрыл пар. 

"Сейчас повреждения локализованы. Аварийно-восстановительная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла теплоноситель, обследует локацию и оперативно выполнит ремонтные работы в теплокамере", — говорится в сообщении.

прорыв теплосети в Киеве
Сообщение Киевтеплоэнерго. Фото: скриншот

Напомним, с 14 октября в Киеве должны были начать подавать тепло в учреждения социнфраструктуры: больницы, школы, детские сады. Жилые дома граждан подсоединят несколько позже.

Ранее мы писали о том, что ситуация с теплом этой зимой будет отличаться от ситуации со светом. Поскольку генерация тепла в Украине децентрализована, это будет вопрос к решениям каждой отдельной городской власти.

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