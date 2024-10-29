Удар по Києву 29 жовтня — уламки безпілотника пошкодили багатоповерхівку

Рятувальні служби та поліція на місці влучання у Києві. Фото: Нацполіція

У ніч проти 29 жовтня російська армія вкотре атакувала місто Київ. Внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Солом'янському районі постраждало п'ятеро осіб.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 29 жовтня.

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Атака на Київ

У ніч проти 29 жовтня, російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок чого у столиці зафіксували падіння уламків ворожого дрону на території Солом'янського району.

Правоохоронці на місці влучання у Києві. Фото: Нацполіця

У багатоповерхівці пошкоджено вікна, також відбулось загоряння припаркованих автомобілів. Повідомляється, що п'ятеро громадян звернулися до медичних працівників за допомогою.

Наслідки нічної атаки на Київ. Фото: КМВА

Наразі на місці влучання працюють відповідні служби. Інформація уточнюється.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

"В Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині дев'яти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину", — заявили у КМВА.

Наслідки падіння уламків ворожого дрона у Києві. Фото: КМВА

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ 29 жовтня уламки дрона також впали у Святошинському районі.

Раніше ми писали про те, що у ніч проти 29 жовтня Росія знову завдала удар по Харкову. Внаслідок атаки є пошкоджені та зруйновані будинки, також відомо як мінімум про трьох загиблих.