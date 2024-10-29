Удар по Києву 29 жовтня — уламки безпілотника пошкодили багатоповерхівку

Уламки дрона впали на багатоповерхівку у Києві — є постраждалі
У ніч проти 29 жовтня російська армія вкотре атакувала місто Київ. Внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Солом'янському районі постраждало п'ятеро осіб.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 29 жовтня.
Атака на Київ
У ніч проти 29 жовтня, російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок чого у столиці зафіксували падіння уламків ворожого дрону на території Солом'янського району.
У багатоповерхівці пошкоджено вікна, також відбулось загоряння припаркованих автомобілів. Повідомляється, що п'ятеро громадян звернулися до медичних працівників за допомогою.
Наразі на місці влучання працюють відповідні служби. Інформація уточнюється.
"В Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині дев'яти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину", — заявили у КМВА.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ 29 жовтня уламки дрона також впали у Святошинському районі.
Раніше ми писали про те, що у ніч проти 29 жовтня Росія знову завдала удар по Харкову. Внаслідок атаки є пошкоджені та зруйновані будинки, також відомо як мінімум про трьох загиблих.
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