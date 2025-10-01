Видео
Україна
Центр Киева замер в День защитников и защитниц Украины — видео

Центр Киева замер в День защитников и защитниц Украины — видео

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 09:36
Киев остановился в 09:00 в День защитников для чествования героев
Полицейская отдает дань уважения погибшим воинам в 09:00 в Киеве. Фото архивное: УНИАН

В 9 утра 1 октября в центре Киева на минуту остановилось движение — прохожие, водители и общественный транспорт почтили память военных, погибших в борьбе за независимость Украины. Такая традиция стала символом единения страны в скорби и благодарности: ежедневно в 09:00 украинцы останавливаются, чтобы вспомнить тех, кто отдал жизнь на фронте.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему в Киеве и других городах Украины останавливаются в 09:00

Этот жест тишины и остановки движения — способ напомнить, что война продолжается, а свобода и мир имеют высокую цену. В столице и многих городах страны минута памяти превратилась в ежедневный ритуал, объединяющий людей в совместном чествовании героев.

Особое значение эта акция приобрела в День защитников и защитниц Украины, который отмечается ежегодно 1 октября. Этот государственный праздник посвящен всем, кто с оружием в руках защищает страну, кто служил раньше и кто поддерживает оборону сегодня. Он стал не только днем военных, но и днем памяти, благодарности и уважения всем украинским воинам и их семьям.

Также с Днем защитников и защитниц Украины украинцев поздравил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Добавим, что в Киеве в конце сентября обнародовали распоряжение о перекрытии Крещатика в 09:00 для акции памяти павших героев.

Киев украинцы акция День защитников и защитниц Украины военнослужащие память
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
