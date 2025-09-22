КГГА готовит распоряжение о ежедневном перекрытии Крещатика

Крещатик. Фото: Новини.LIVE

Начальник КГГА Тимур Ткаченко объявил о введении ежедневного перекрытия Крещатика в 09:00 на время общенациональной минуты молчания. По его словам, соответствующее распоряжение будет подписано до конца недели, а временное ограничение движения для транспорта будет действовать ежедневно ровно столько, сколько длится чествование павших защитников.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил на своей странице в Telegram.

В Киеве ежедневно будут перекрывать Крещатик в 09:00

Ткаченко сообщил, что поручение по организации перекрытия получат подразделения патрульной полиции, Центр организации дорожного движения, департамент транспорта и службы, ответственные за коммуникацию с обществом.

Сообщение Тимура Ткаченко.

"Крещатик — сердце столицы. А столица — сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения к тем, кто отдал жизнь за нашу жизнь", — заявил Тимур Ткаченко.

Напомним, также в Киеве до 3 октября ограничат движение по одному из проспектов.

Кроме того, в Киеве пациентов Главного военного клинического госпиталя бесплатно будут возить на спецавтобусе со станции метро "Печерская".