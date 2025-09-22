Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве ежедневно будут останавливать движение на Крещатике

В Киеве ежедневно будут останавливать движение на Крещатике

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 14:56
КГГА готовит распоряжение о ежедневном перекрытии Крещатика
Крещатик. Фото: Новини.LIVE

Начальник КГГА Тимур Ткаченко объявил о введении ежедневного перекрытия Крещатика в 09:00 на время общенациональной минуты молчания. По его словам, соответствующее распоряжение будет подписано до конца недели, а временное ограничение движения для транспорта будет действовать ежедневно ровно столько, сколько длится чествование павших защитников.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил на своей странице в Telegram.

Реклама
Читайте также:

В Киеве ежедневно будут перекрывать Крещатик в 09:00

Ткаченко сообщил, что поручение по организации перекрытия получат подразделения патрульной полиции, Центр организации дорожного движения, департамент транспорта и службы, ответственные за коммуникацию с обществом.

null
Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

"Крещатик — сердце столицы. А столица — сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения к тем, кто отдал жизнь за нашу жизнь", — заявил Тимур Ткаченко.

Напомним, также в Киеве до 3 октября ограничат движение по одному из проспектов.

Кроме того, в Киеве пациентов Главного военного клинического госпиталя бесплатно будут возить на спецавтобусе со станции метро "Печерская".

Киев транспорт Крещатик автомобиль КМВА
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации