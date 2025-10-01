Відео
Україна
Новини
Головна Київ Центр Києва завмер у День захисників і захисниць України — відео

Центр Києва завмер у День захисників і захисниць України — відео

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 09:36
Київ зупинився о 09:00 у День захисників для вшанування героїв
Поліціянтка віддає шану загиблим воїнам о 09:00 в Києві. Фото архівне: УНІАН

О 9-й ранку 1 жовтня у центрі Києва на хвилину зупинився рух — перехожі, водії та громадський транспорт вшанували пам’ять військових, які загинули у боротьбі за незалежність України. Така традиція стала символом єднання країни у скорботі та вдячності: щодня о 09:00 українці зупиняються, щоб згадати тих, хто віддав життя на фронті.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому в Києві та інших містах України зупиняються о 09:00

Цей жест тиші та зупинки руху — спосіб нагадати, що війна триває, а свобода й мир мають високу ціну. У столиці та багатьох містах країни хвилина пам’яті перетворилася на щоденний ритуал, що об’єднує людей у спільному вшануванні героїв.

Особливого значення ця акція набула у День захисників і захисниць України, який відзначається щороку 1 жовтня. Це державне свято присвячене всім, хто зі зброєю в руках боронить країну, хто служив раніше та хто підтримує оборону сьогодні. Воно стало не лише днем військових, а й днем пам’яті, подяки й шани всім українським воїнам і їхнім родинам.

Також із Днем захисників та захисниць України українців привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Додамо, що у Києві наприкінці вересня оприлюднили розпорядження щодо перекриття Хрещатика о 09:00 для акції вшанування пам'яті полеглих героїв.

Київ українці акція День захисників і захисниць України військовослужбовці пам'ять
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
